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柏林飄雪迎浪漫情人節 專家煞風景警告：骨折季到來

中央社／ 柏林14日專電

柏林昨夜降下大雪，白雪覆蓋街道與建築，為城市增添一抹靜謐與浪漫氛圍。今天適逢情人節，不少情侶漫步雪中享受冬日美景。然而，專家提醒，未清理的積雪與結冰路面恐讓行人摔傷，柏林將正式進入「骨折季」。

冬日鮮少降雪的柏林13日凌晨降下2月第一場大雪，市區一夜間換上白色新裝，今天一早許多柏林人起床第一件事就是把手機鏡頭對向窗外拍照，將不同於日常的美麗雪景分享在社群媒體。

許多情侶也在飄著雪的浪漫情人節這天在城市漫遊，不過隨氣溫持續低於零度，路面結冰狀況將更嚴重，根據柏林日報（Berliner Zeitung），柏林各醫院急診室已陸續接獲因滑倒受傷的案例。

德國骨科與創傷外科協會（DGOU）警告，冬季降雪後的骨折事故通常會大幅增加，最常見的是手腕、髖關節及腳踝骨折。專家建議，行人應穿著防滑鞋，避免貿然快步行走，並盡量選擇已清理的道路通行。

根據柏林市府規定，柏林城市清潔局（BSR）會負責主要道路、公共廣場和部分行人道的清雪與撒沙子與碎石等防滑物質的工作；房屋持有者則應負責清理門前人行道的積雪，確保至少一公尺寬的步行區域安全通行。

清理須於工作日早上7時前完成，週末與假日則可延後至9時。然而，今天許多路段仍可見厚厚積雪，部分屋主未依規定清掃，讓行人步步驚心。

若路面已被清理但仍處於結冰狀態，包括德國骨科與創傷外科協會等專家都建議行人，走路時採取「企鵝步」。

這種步法模仿企鵝行走的姿態，雙腳完全著地並稍微向外轉，透過外八及小步移動的方式，可以維持在冰面行走的身體穩定性。

此外扶著建築物、室外扶手，或與另一半挽手同行，都能增加穩定性，降低滑倒風險。

白雪妝點柏林，為情人節增添浪漫氣息。在欣賞雪景的同時，市民與遊客只需稍加留意，就能避免意外成為「骨折季」患者，安全享受來自冬日的靜謐與美好。

情人節 柏林 行人

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