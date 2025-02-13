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曾遭川普警告…哈瑪斯給承諾遵守停火協議 將如期釋放人質

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天給予承諾，將會遵守與以色列的停火協議，並依原定計畫於本週末釋放以色列人質。圖為加薩一處難民營。圖／路透社
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天給予承諾，將會遵守與以色列的停火協議，並依原定計畫於本週末釋放以色列人質。圖為加薩一處難民營。圖／路透社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天給予承諾，將會遵守與以色列的停火協議，並依原定計畫於本週末釋放以色列人質。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）指控以色列違反加薩走廊停火協議、揚言15日不會釋放人質之後，讓雙方的停火協議陷入不確定的處境，使得此一協議面臨生效以來的最嚴重危機。之後，巴勒斯坦消息人士通報，挽救協議的努力取得了進展。

哈瑪斯發言人卡努（Abdel Latif al-Qanou）表示：「我們將致力於履行停火協議，並迫使占領方全面遵守。調停方正施壓以色列全面遵守停火協議，迫使占領方遵守人道協議；以及在15日重啟交換的進程。」

一名巴勒斯坦消息人士說，調停方已取得以色列方面的「承諾…從今晨起開始執行一項關於人道援助的計畫」。

埃及官方媒體表示，包括推土機和運送移動住宅的卡車等建築機具，準備在今天從埃及送入加薩走廊。

美國總統川普（Donald Trump）先前示警，若哈瑪斯15日中午前不釋放「所有」的人質，「地獄」將降臨。

川普重返白宮使以色列極右翼備感鼓舞，而他提議美國接管加薩走廊，並遷離當地240萬巴勒斯坦人至埃及或約旦，則引發全球的強烈抗議。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 川普 巴勒斯坦

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