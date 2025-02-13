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為首腦會談鋪路 日媒：中日韓下月22日召開三方外長會談

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
日媒指出，大陸、日本與南韓的外長將於下月22日召開外長會談。圖為2023年11月26日，第十次中日韓外長會在韓國釜山舉行。圖由右至左依序為大陸外長王毅、南韓外長朴振、日本外相上川陽子。中新社
日媒指出，大陸、日本與南韓的外長將於下月22日召開外長會談。圖為2023年11月26日，第十次中日韓外長會在韓國釜山舉行。圖由右至左依序為大陸外長王毅、南韓外長朴振、日本外相上川陽子。中新社

據《朝日新聞》報導，中、日、韓三國已初步確定下月22日在東京召開外長會談，並已接近敲定安排。

報導引述消息人士指，中國大陸外長王毅南韓外長趙兌烈，會由3月21日起訪問日本3日，與日本外相岩屋毅出席會議。這是中日韓三國繼2023年11月以來，再次召開外長會議。

日媒稍早前引述消息稱，本次外長會談是為今年稍後舉行三國首腦會談鋪路；中日雙方亦正協調王毅訪日期間，舉行6年來首次中日經濟高層對話。

日本首相石破茂一月卅一日，在東京廣播公司電視台的CS衛視節目中，就出訪中國表示，「為了提升信賴關係，我希望在最佳時機訪問中國」。

另據香港中通社，吉林大學東北亞研究中心副主任于瀟表示，川普就職之後，美日韓的盟友關係可能有一些損傷，也將帶來很多不確定風險，包括歐洲在內的美國盟友都開始尋求化解風險，或尋求多元化的關係，而中國就是最重要的選項。可以看到日韓都開始強調與中國地緣層面的合作，展現出對話的意願。

于瀟表示，過去在涉及到中國核心利益的問題上，日韓都過於「向前邁進了」，不斷挑戰中國的底線，但未來中日韓在這一方面的矛盾可能會得以緩解。另外，領導人之間的會面機會以及一些交流可能會增多，探討一些地緣合作，中日韓關係有望迎來緩和期。

三國 南韓 日本 王毅

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