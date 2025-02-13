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中歐就中東問題通話 均提「兩國方案」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
以巴衝突持續之際，中國大陸和歐洲官員就此問題通電話。圖為2月7日，在加薩地帶南部城市拉法，巴勒斯坦人查看遭轟炸損毀的建築。新華社
以巴衝突持續之際，中國大陸和歐洲官員就此問題通電話。圖為2月7日，在加薩地帶南部城市拉法，巴勒斯坦人查看遭轟炸損毀的建築。新華社

據大陸外交部，大陸中東問題特使翟雋13日和歐盟中東和平進程特別代表庫普曼斯通電話。翟雋表示，解決巴以衝突惡性循環的根本出路在於落實「兩國方案」，中歐對此有共識，雙方可加強溝通協調；庫普曼斯也說，歐方主張透過「兩國方案」解決巴勒斯坦問題。

據大陸外交部，13日，翟雋和庫普曼斯（Sven Koopmans）通電話，就中東熱門議題特別是加薩局勢交換意見。

翟雋說，加薩和約旦河西岸都屬於巴勒斯坦領土。任何關於加薩未來的安排必須尊重巴勒斯坦人民的意願，任何加薩戰後治理方案必須秉持「巴人治巴」原則。

他說，解決巴以衝突惡性循環的根本出路在於落實「兩國方案」，中歐對此有共識，雙方可加強溝通協調，共同推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。

據中方發布，庫普曼斯表示，歐方主張透過「兩國方案」解決巴勒斯坦問題。我們願和中方繼續加強溝通協作，共同為解決巴勒斯坦問題做出不懈努力。

中東 以色列 巴勒斯坦

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