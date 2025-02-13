緬甸詐騙園區260人被釋放 泰方確認身分後將遣返

泰國大力打擊緬甸靠近泰國邊境上的詐騙集團，採取斷電斷網措施，緬甸克倫邦其中一支民族軍隊昨天釋放包括7個台灣人在內的260人，泰國陸軍表示將會確認他們身分後再遣返回國。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。但相關新聞重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。

中國公安部副部長劉忠義日前為此訪問泰國，呼籲泰方儘快逮捕居住在泰國的詐騙集團首腦，並緝拿先前涉及拐騙王星的約20名嫌犯，且將他們引渡到中國。他呼籲泰國當局協助確認仍被扣押在緬甸的中國受害者，並施壓讓他們儘快獲釋。泰中雙方也同意兩國設立「協調中心」共同打擊電信詐騙集團。

2024年泰國共有超過3500萬人次的國際觀光客，其中中國遊客以666萬7610人次排第一，是泰國觀光主力，對COVID-19疫情後大力衝刺觀光業的泰國來說，禁不起失去中國這塊市場。

泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，其中包括泰國總理貝東塔利用人工智慧開口說中文，錄製宣導影片向中國遊客保證泰國的安全。貝東塔也在2月5到8日訪問中國，親自和中國官員溝通泰國打擊詐騙集團的決心。

泰國近期採取最有效的措施是中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

昨天緬方在遭泰國斷電斷網後首度釋放上百人。泰國陸軍隸屬於泰國陸軍、駐紮於達府（Tak）美索（Mae Sot）的拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu TaskForce），昨天在邊境上接收由民主克倫佛教軍（Democratic Karen Buddhist Army）釋放的260人。

釋放地點在達府的波帕地區（Phop Phra），這260人來自20個國家，其中包括7個台灣人。這些人之前都是在緬甸克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）遭詐騙集團控制的人。

為了展現泰國打擊詐騙決心，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）曾前往泰緬邊境視察斷網斷電的狀況，他也曾表示，在泰國採取斷電斷網措施後，泰國已做好準備接受大量從緬甸被釋放出來的外國人，緬方必須展現出願意打擊詐騙集團的決心。普譚表示，泰方無意為這些人建立庇護中心，這些人必須返回自己的國家。

泰國陸軍今天表示，拉查瑪努特遣部隊會和波帕地區的行政官員、邊境警察以及達府的官員合作確認這260人的身分，確定他們是受害者而非詐騙集團的人，並透過國家轉介機制（National ReferralMechanism,NRM）保護這些人口販運的被害者，泰方也會聯繫各國大使館，安排遣返事宜。