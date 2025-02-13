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疑攻擊事件！慕尼黑汽車衝撞釀28人傷 24歲阿富汗嫌犯身分曝
德國巴伐利亞邦慕尼黑13日傳出汽車衝撞人群事件，至少28人受傷。巴伐利亞邦總理居德（Markus Söder）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，這起事故「疑似攻擊」，「這次襲擊顯示必須在德國快速推動改革」。
BBC引述警方說法，稱捕的嫌犯為24歲的阿富汗人，有竊盜與毒品前科，正在申請庇護。目前至少28人受傷，部分受害者傷勢嚴重有生命危險，警方已出動直升機將傷者送醫。
慕尼黑市長萊特（Dieter Reiter）在接受德國媒體訪問時表示，傷者包含孩童，「我深感震驚，我的心與傷者同在」。
先前有目擊者指出，衝撞人群的汽車上載有2名男子，其中1人遭警方開槍擊中並帶離現場，並非警方宣稱的1人犯案；但慕尼黑警方表示，無法證實有其他共犯。
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