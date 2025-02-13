德國大選／不只是極端右翼 選項黨總理候選人自曝最崇拜「鐵娘子」

（德國之聲中文網）她屬於一個非常小的少數派：艾麗絲·魏德爾（Alice Weidel）是右翼民粹主義、部分右翼極端主義的德國選項黨（AfD）議會黨團的九名女性之一。該議會黨團另有69名男性，女性比例僅為11.5%，低於女性比例介於 25.4%（基民盟/基社盟）和 59.3%（綠黨）之間的其他議會黨團。

從政治上講，魏德爾則是男性主導的德國選項黨內的重量級人物：她與蒂諾·赫魯帕拉（Tino Chrupalla）共同擔任該黨主席和議會黨團主席。在2021年的聯邦議院選舉中，兩人以搭檔身份參加競選。從選項黨的角度來看，當年的選舉結果令其失望：選項黨的支持率從2017 年的12.6%降至10.3%。

州選舉結果屢創紀錄

但自那以後，選項黨就呈上升勢頭。在州選舉中，該黨得票率介於18.4%（黑森州）和 32.8%（圖林根州）之間。各個政治層面的成功促使選項黨提名45歲的艾麗絲·魏德爾作為2025年聯邦議院選舉的總理候選人。

民調顯示，被德國聯邦憲法保衛列為疑似極右翼政黨的德國選項黨支持率約達20%，在各黨中位居第二。魏德爾說：「由此我們清楚地看到對我們執政的支持。」不過，這位擁有博士學位的經濟學家沒有機會成為德國政府首腦。即使選項黨成為最大的政黨，它也很可能找不到一個願意與其組成聯盟的政黨。

以柴契爾夫人為榜樣

魏德爾只能夢想追隨其榜樣瑪格麗特·柴契爾的腳步。她在接受《圖片報》採訪時談到1979年至1990年任英國首相的柴契爾夫人：「她的履歷給我留下了深刻的印象，她逆流而上，即便這很難受。」

柴契爾夫人綽號「鐵娘子」，因為她在逆境中堅持激進自由主義的經濟路線。其信條是低稅收、減少國家補貼、私有化。曾任公司管理顧問的魏德爾也持相同理念。 「柴契爾夫人在英國經濟陷入困境時執政，並成功使英國經濟重回正軌。」

當魏德爾2013年加入剛剛成立幾個月的德國選項黨時，該黨從政治綱領來看是一個對歐洲持懷疑論、宣揚民族自由主義立場的政黨。在魏德爾看來，這一點沒有改變：「我們正在努力改革歐盟」，她八月份接受《星期日世界報》採訪時表示。她說，如果歐盟改革失敗，每個國家都必須有機會就是否留在歐盟舉行全民公投。

在同一個採訪中，魏德爾不承認該黨向右轉。她甚至為該黨極端派代表比約恩·霍克 (Björn Höcke)辯護。後者是圖林根州德國選項黨領導人，因公開使用國家社會主義口號而多次被判有罪。盡管如此，魏德爾聲稱：「他身上極具挑釁性的因素已減弱。他在圖林根州的表現非常出色。我認為刑事審判很荒謬，值得懷疑。」

魏德爾曾想將比約恩·霍克開除出德國選擇黨

按照法庭判決，比約恩·霍克可以被稱為「法西斯主義者」。更重要的是，選項黨自己早在2017年就指責他「與國家社會主義有本質聯系」，並希望在得到魏德爾的同意後將他開除黨籍。然而，該黨聯邦執行委員會的請求被該黨仲裁庭駁回。

魏德爾公開承認她喜歡挑釁。早在2018年，她就在聯邦議院詆毀難民和尋求庇護者為「受支持的持刀歹徒」，稱穆斯林兒童為「頭巾女孩」。為此，她遭到時任議會議長（現已去世）沃爾夫岡·朔伊布勒（Wolfgang Schäuble）的公開斥責。

德國選擇黨領導人為「頭巾女孩」一詞辯護

「兩極分化是一種引發爭論的文體手段」，幾天後，魏德爾在接受《新蘇黎世報》採訪時為自己的措辭辯護。她說，使用「頭巾女孩」一詞是想引起人們重視德國不接受保守派伊斯蘭教，她認為這與德國基本法不相容。

魏德爾是煽動者嗎？她可能會因為自己的私生活而在黨內受到偏見嗎？她與一名來自斯裡蘭卡的女子保持著戀愛關係，並收養了兩個孩子。這與德國選項黨的理想目標相去甚遠。該黨的綱領將傳統家庭作為指導原則：「在家庭中，母親和父親長期共同負責照顧孩子。」

魏德爾居住在德國和瑞士，她的生活方式絲毫不體現該黨的世界觀。但魏德爾認為這不是問題。她2017年表示：「可能有個別人心懷怨恨，但其他政黨也同樣存在這種怨恨。」

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