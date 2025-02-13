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法印聯手打造4800公里海陸走廊 抗衡大陸「一帶一路」影響力

中央社／ 巴黎13日專電
法國總統馬克宏（左）與印度總理莫迪昨天參訪馬賽，受印度社群熱烈歡迎。圖／美聯社
法國總統馬克宏（左）與印度總理莫迪昨天參訪馬賽，受印度社群熱烈歡迎。圖／美聯社

法國總統馬克宏印度總理莫迪昨天參訪馬賽，受印度社群熱烈歡迎。兩人宣布，聯手打造「印度-中東-歐洲經濟走廊」將為合作優先要務，透過海、陸運輸商品與能源，抗衡中國一帶一路影響力。

莫迪（Narendra Modi）訪法，共同主持甫落幕的巴黎人工智慧行動峰會，昨天他受邀與馬克宏（Emmanuel Macron）前往南法大港馬賽，聯手宣布打造「印度-中東-歐洲經濟走廊」（Imec），也就是連接印度和歐洲，並行經中東的海路運輸計畫，希望與中國新一帶一路抗衡。

莫迪12日參觀馬賽港達飛航運集團（CMACGM），受到當地印度社群熱烈歡迎，同時宣布在馬賽開設新的領事館，不過他向媒體說道：「我們的首要優先，是Imec計畫。」

龐大的「印度-中東-歐洲經濟走廊」最初公開於2023年新德里舉辦的20國集團（G20）峰會上，該計畫希望建設不同於蘇伊士運河的貿易路線，以避免葉門激進團體「青年運動」（Houthis）叛軍的攻擊騷擾。

歐洲媒體「歐洲動態」（EurActiv）分析，這項計畫也是為了對抗中國影響力。北京不僅透過「一帶一路」，更經由取得希臘彼里夫斯港（Piraeus）等歐洲戰略港口來推進布局，該港口主要股東為中國遠洋海運集團（COSCO）。

Imec預計結合海上和陸地運輸，總長4800公里。貨物將從印度出發，往阿拉伯聯合大公國或沙烏地阿拉伯航駛；接著換成陸運如鐵路，直到以色列第3大城海法港（Haifa），最後再換海運直達馬賽港。

除貿易貨物運輸，這條新路線也希望能協助能源運送，包括透過天然氣管線以及氫能運輸基礎建設。

許多要角和國家都已正式宣布參與這項倡議，包括歐盟、美國、阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯。

馬賽作為Imec規劃的歐洲出入港口，馬克宏和莫迪在此表達共同推進計畫的意願。據法國國際廣播電台（RFI）報導，馬克宏宣布，「馬賽可能成為整個歐洲市場與印度的出入門戶... 我們可能在印度舉辦一場Imec經濟論壇」。

一旁的莫迪野心勃勃表示，「接著，我們可以延伸至越南、緬甸」。而這兩國，都是中國國家主席習近平新一帶一路的成員國。

兩人在世界第3大海運公司達飛航運集團的參訪具重要意義。達飛航運在印度深耕34年，擁有1萬7000名員工，並運營18個海上工作站。然目前為止，除了宣言與意向，Imec走廊尚沒有具體的行動進度。

在聯合聲明中，兩位領袖並沒有宣布投資或雙邊企業的合作案，只表示「將緊密地合作，以共同落實這項倡議」。

自2023年首度公開Imec以來，國際局勢遭遇重大變化。當時美國拜登政府積極支持這項計畫，且中東局勢相對正面。隨後爆發的加薩戰爭顛覆了區域平衡，新任美國總統川普（Donald Trump）提出的加薩接管計畫恐只會為中東增添不確定性，也為Imec的陸路運輸段打上問號。

11日一場法印經濟論壇上，馬克宏強調，（Imec）是一個絕妙催化劑，並承諾為必要基礎建設提供投資，好讓走廊計畫盡快完成。馬克宏去年底也已任命歐洲儲能公司Engie前執行長梅斯特雷（GérardMestrallet）出任Imec的法方負責人。梅斯特雷指出，該倡議需約5000億歐元投資。

對印度而言，面對加入中國一帶一路的諸多鄰國，克服地緣政治阻礙的利益顯而易見。法國也一直在尋找獨立於美國和中國的第3條路線，而強化與印度的外交和經濟連結，將占有法國印太戰略的核心地位。

一帶一路 印度 莫迪 馬克宏

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