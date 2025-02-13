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再傳恐怖攻擊？德國慕尼黑汽車衝撞人群 至少15人受傷

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
德國巴伐利亞首府慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，警方封鎖案發現場戒備。美聯社
德國巴伐利亞首府慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，警方封鎖案發現場戒備。美聯社

綜合英國廣播公司（BBC）等外電報導，德國巴伐利亞首府慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，至少15人受傷。警方表示，已將事發地點達豪大街封鎖，並在中央車站一帶進行大規模搜索，駕車的司機目已被捕。

德國媒體報導，當時慕尼黑聚集大批參加德國服務行業工會集會的民眾，一輛車突然衝撞示威人群，現場隨處可聞哭聲，隨後民眾看到一名男子被警方帶走。

由於正在歐洲訪問的美國副總統范斯將出席14日舉行的慕尼黑安全會議，烏克蘭總統澤倫斯基也會出席，讓人擔心攻擊是否有意為之；不過，警方不願證實撞人是否與慕尼黑安全會議有關。

路透報導，警方表示案件仍在調查中，沒有更多細節可透露。

德國 慕尼黑 澤倫斯基 美國

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