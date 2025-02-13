聽新聞
0:00 / 0:00
再傳恐怖攻擊？德國慕尼黑汽車衝撞人群 至少15人受傷
綜合英國廣播公司（BBC）等外電報導，德國巴伐利亞首府慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，至少15人受傷。警方表示，已將事發地點達豪大街封鎖，並在中央車站一帶進行大規模搜索，駕車的司機目已被捕。
德國媒體報導，當時慕尼黑聚集大批參加德國服務行業工會集會的民眾，一輛車突然衝撞示威人群，現場隨處可聞哭聲，隨後民眾看到一名男子被警方帶走。
由於正在歐洲訪問的美國副總統范斯將出席14日舉行的慕尼黑安全會議，烏克蘭總統澤倫斯基也會出席，讓人擔心攻擊是否有意為之；不過，警方不願證實撞人是否與慕尼黑安全會議有關。
路透報導，警方表示案件仍在調查中，沒有更多細節可透露。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言