再傳恐怖攻擊？德國慕尼黑汽車衝撞人群 至少15人受傷

綜合英國廣播公司（BBC）等外電報導，德國巴伐利亞首府慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，至少15人受傷。警方表示，已將事發地點達豪大街封鎖，並在中央車站一帶進行大規模搜索，駕車的司機目已被捕。

德國媒體報導，當時慕尼黑聚集大批參加德國服務行業工會集會的民眾，一輛車突然衝撞示威人群，現場隨處可聞哭聲，隨後民眾看到一名男子被警方帶走。

NOW - Many injured after car plows into crowd in Munich, Germany.pic.twitter.com/pNVcsUvljM — Disclose.tv (@disclosetv) 2025年2月13日

由於正在歐洲訪問的美國副總統范斯將出席14日舉行的慕尼黑安全會議，烏克蘭總統澤倫斯基也會出席，讓人擔心攻擊是否有意為之；不過，警方不願證實撞人是否與慕尼黑安全會議有關。

路透報導，警方表示案件仍在調查中，沒有更多細節可透露。