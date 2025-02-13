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義政府使用以色列間諜軟體 官員急澄清：絕未監控記者

中央社／ 羅馬13日專電
義大利議會關係部長奇李阿尼。圖／路透社
義大利議會關係部長奇李阿尼。圖／路透社

英國衛報日前報導，義大利政府非法使用以色列間諜軟體Paragon Solutions監控記者手機，Paragon已終止與義國的合約。義國議會關係部長奇李阿尼（Luca Ciriani）否認，他表示，近日沒有任何公司與義大利情報局終止合約。

衛報（The Guardian）日前報導，義大利政府涉嫌非法使用Paragon公司的軍用級間諜軟體Graphite，監控義大利媒體Fanpage總編輯及多位批評政府人士的手機訊息。

奇李阿尼昨天在議會答詢時表示，義大利情報機構與世界上所有情報機構一樣，多年來一直基於國家安全考量，使用Paragon Solutions公司生產的工具來打擊恐怖分子或犯罪組織。

不過奇李阿尼強調，「義大利使用間諜軟體，皆以最嚴格標準尊重憲法和法律，尤其針對特別受到法律保障的族群，例如記者。」

奇李阿尼說，Paragon Solutions保證其服務有最大的專業和嚴謹性，「最近幾天沒有任何公司終止與義大利情報單位的合約，所有系統都仍在全面運作，以打擊那些攻擊國家利益和安全的人。」

經常批判義大利右派政府的非政府組織「地中海救人」（Mediterranea Saving Humans）日前表示，收到Meta轄下的WhatsApp通訊軟體通知，組織至少有3到4名成員的手機，遭到高級間諜軟體侵入。

衛報日前報導，義大利調查新聞媒體Fanpage總編輯坎切拉托（ Francesco Cancellato ）也是監控受害者之一。Fanpage去年曾發布不利義國總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）的爭議影片，影片內容是支持梅洛尼的右翼激進青年，疑似在高談闊論新法西斯主義、新納粹主義和反猶太觀點。

梅洛尼 監控 義大利 間諜

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