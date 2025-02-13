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陸留學生加州遇害陳屍公寓 死因「多處受傷」已列為他殺

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸駐洛杉磯總領館13日發布通報，證實一名大陸留學生近日在其美國加州南部的校外住所遇害。示意圖／ingimage
大陸駐洛杉磯總領館13日發布通報，證實一名大陸留學生近日在其美國加州南部的校外住所遇害。示意圖／ingimage

大陸駐洛杉磯總領館13日發布通報，證實一名大陸留學生近日在其美國加州南部的校外住所遇害，目前案件正在緊急調查中。此前，美國媒體報導，受害者為23歲的加州藝術學院（CalArts）的大四學生，法醫在鑒定報告中將案件列為他殺，死因為「多處受傷」。

該通報指出，駐洛杉磯總領館高度重視領區大陸公民安全，對該大陸留學生不幸遇害深感震驚和痛惜，向其親屬表示深切哀悼和誠摯慰問，對兇手犯罪行徑予以強烈譴責。總領館已敦促美方加快案件調查，盡快將兇手繩之以法，並與家屬保持密切聯繫，協調校方等為善後處理等事宜提供積極協助。總領館將繼續密切跟進案件偵辦情況，為家屬提供必要支持。

界面新聞報導，據美國媒體引用的警方消息，受害者為23歲的加州藝術學院的大四學生Menghan Zhuang，2月4日下午6點45分左右在其位於聖塔克拉利塔南部的公寓內被發現死亡。警方當時前往受害者的公寓進行情況檢查，此前社群媒體亦有消息稱受害者已缺課一周。

法醫在鑒定報告中將案件列為他殺，死因為「多處受傷」，但沒有公布其他細節。聖塔克拉利塔警局凶殺調查科指出，在受害者被發現死亡前一晚，有目擊者看見一名男性進入受害者公寓，後於第二天下午翻窗離去。受害者的臥室位於公寓二樓。警方正在向當地居民徵集線索。警方同時確認受害者與一名男性室友合租公寓，但目前沒有跡象顯示室友與案件有關。

大陸駐洛杉磯總領館13日發布通報，證實一名大陸留學生近日在其美國加州南部的校外住所遇害，目前案件正在緊急調查中。圖／取自大陸駐洛杉磯總領館
大陸駐洛杉磯總領館13日發布通報，證實一名大陸留學生近日在其美國加州南部的校外住所遇害，目前案件正在緊急調查中。圖／取自大陸駐洛杉磯總領館

公寓 受害者 洛杉磯 留學生

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