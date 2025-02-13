俄國全面侵烏後關閉空域 研究： 航班繞道致碳排增加
研究人員今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後對西方航空公司關閉空域，導致飛機繞道、飛行距離拉長，使航空業的二氧化碳排放量增加。
法新社報導，俄國2022年全面入侵烏克蘭後，許多國家，尤其是北大西洋公約組織（NATO）盟國，對俄國關閉了空域，莫斯科當局隨後採取報復措施，也禁止西方航班進入俄國領空。
這一變化最初導致北美與歐洲飛往東亞的航班減少，但隨著航線調整，航空公司被迫大幅繞道，以避開俄國領空。研究指出，這意味著飛機需航經俄國南方或北極地區，燃燒的燃料也更多。
這項研究刊登於經同儕審查的「通訊-地球與環境」（Communications Earth & Environment）期刊。
為深入瞭解這些措施對環境的影響，研究人員分析了2022年3月至2023年12月間的75萬次航班，約占全球每日9萬次航班中的1100次。
這份研究來自英國瑞丁大學（University of Reading），共同作者貝盧安（Nicolas Bellouin）表示，儘管這只是航班總數的一小部分，但這些航班對「航空業整體碳足跡產生了顯著影響」。
目前在法國拉普拉斯研究所（Institut Pierre-SimonLaplace）研究航空業對氣候影響的氣候科學家貝盧安指出：「這些繞行路線導致2023年全球航空二氧化碳排放量額外增加820萬噸。」
這些大規模繞行也使2023年的航空業二氧化碳排放量增加1%。
研究指出「每個繞道航班平均會多排放18噸二氧化碳，大約相當於一個短程航班的排放量」，其他汙染源的排放量「幾乎肯定也會增加」。
研究作者提到，俄國航空公司自2022年開始減少長途航班，這可能減少了一部份碳排量。然而，他們推測，更多往來歐亞的乘客選擇經中東轉機，而不是直飛。
研究作者總結道，這種低效率意味著當前地緣政治情勢「嚴重阻礙」航空業減少二氧化碳排放。
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