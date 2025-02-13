快訊

新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

北市議員陳怡君涉詐助理費 法院裁定100萬交保、附3限制

澳洲控南海遇共機「不安全行為」 陸外交部反擊：專業克制

中央社／ 台北13日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／大陸外交部官網
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／大陸外交部官網

澳洲國防部今天指控，澳軍一架偵察機11日在南海上空遭遇一架共軍戰機的「不安全行為」。中國外交部下午回應稱，澳洲軍機蓄意侵闖中國西沙群島「領空」，中方採取驅離措施，「正當合法、專業克制」。

澳洲國防部13日發表聲明指出，澳洲皇家空軍P-8海神式海上巡邏偵察機11日在南海執行例行海上監視任務時，遭遇中國殲16戰機的「不安全行為」。中國軍機在澳方軍機距離30公尺的範圍釋放熱焰彈（flares），這一行為具有危險性且不專業，對飛機與機組人員構成風險。

聲明指出，澳軍已就此向共軍提出正式反對。這起事件未造成澳洲軍方人員受傷，也未對軍機造成損害。澳洲將國防軍人員的安全與福祉置於首位，並期望包括中國在內的所有國家以安全且專業的方式進行軍事行為。

這是澳中關係2024年大幅回暖後，雙方軍機首度在南海主權爭議空域發生緊張事件。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆13日下午主持例行記者會。法新社記者提問，澳洲今天指責一架中國戰鬥機在南海的「不安全行為」，對此有何回應？

郭嘉昆稱，澳洲軍機未經中方允許，蓄意侵闖中國西沙群島「領空」，侵犯中國主權，危害中方國家安全。中方採取驅離措施，正當合法、專業克制。「中方已就此向澳方提出嚴正交涉，要求澳方停止侵權挑釁，停止破壞南海的和平與穩定。」

共軍 南海 國防部 澳洲

延伸閱讀

陸軍艦現蹤澳洲海域 澳洲國防部罕見發聲：審慎應對

澳洲歌劇公司女性雙長接連下臺

鋒面挾南海水氣雨下很大 吳德榮：今起兩波冷氣團低溫11度

反制美菲南海聯合巡邏...解放軍例行巡航南海 斥菲「拉攏域外國家」

相關新聞

川普、普亭通話 烏國如坐針氈？澤倫斯基喊「交換失土」遭俄國冷拒

烏克蘭總統澤倫斯基喊話交換佔領地，遭俄國一口回絕。外媒與智庫根據開源情報繪製的地圖顯示，目前俄國佔得烏克蘭11.2萬多平...

排除澤倫斯基？傳北京提議川普、普亭「單獨會談」 白宮官員發聲

華爾街日報（WSJ）報導中國嘗試在俄烏戰爭中扮演調停人角色，報導引述北京和華府的知情人士透露，最近幾周通過中間人向川普團...

絕未背叛烏克蘭！美防長認加入北約不切實際 喊川普「世上唯一的人」

美國新任國防部長赫格塞斯今早在參加北約防長會前表示美國絕對沒有背叛烏克蘭，並說昨天證明了世上唯一能把俄烏兩邊拉在一起談和...

俄國全面侵烏後關閉空域 研究： 航班繞道致碳排增加

研究人員今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後對西方航空公司關閉空域，導致飛機繞道、飛行距離拉長，使航空業的二氧化碳排放量增加

澳洲控南海遇共機「不安全行為」 陸外交部反擊：專業克制

澳洲國防部今天指控，澳軍一架偵察機11日在南海上空遭遇一架共軍戰機的「不安全行為」。中國外交部下午回應稱，澳洲軍機蓄意侵...

義大利40年最大規模掃蕩黑手黨 揭獄中手機遙控犯罪…對話內容曝

義大利總理梅洛尼上任後宣示強力「掃黑」，警方日前對西西里島黑手黨發動近40年來最大掃蕩行動，逮捕超過180名嫌犯，並揭露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。