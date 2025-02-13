澳洲控南海遇共機「不安全行為」 陸外交部反擊：專業克制

澳洲國防部今天指控，澳軍一架偵察機11日在南海上空遭遇一架共軍戰機的「不安全行為」。中國外交部下午回應稱，澳洲軍機蓄意侵闖中國西沙群島「領空」，中方採取驅離措施，「正當合法、專業克制」。

澳洲國防部13日發表聲明指出，澳洲皇家空軍P-8海神式海上巡邏偵察機11日在南海執行例行海上監視任務時，遭遇中國殲16戰機的「不安全行為」。中國軍機在澳方軍機距離30公尺的範圍釋放熱焰彈（flares），這一行為具有危險性且不專業，對飛機與機組人員構成風險。

聲明指出，澳軍已就此向共軍提出正式反對。這起事件未造成澳洲軍方人員受傷，也未對軍機造成損害。澳洲將國防軍人員的安全與福祉置於首位，並期望包括中國在內的所有國家以安全且專業的方式進行軍事行為。

這是澳中關係2024年大幅回暖後，雙方軍機首度在南海主權爭議空域發生緊張事件。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆13日下午主持例行記者會。法新社記者提問，澳洲今天指責一架中國戰鬥機在南海的「不安全行為」，對此有何回應？

郭嘉昆稱，澳洲軍機未經中方允許，蓄意侵闖中國西沙群島「領空」，侵犯中國主權，危害中方國家安全。中方採取驅離措施，正當合法、專業克制。「中方已就此向澳方提出嚴正交涉，要求澳方停止侵權挑釁，停止破壞南海的和平與穩定。」