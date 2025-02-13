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義大利40年最大規模掃蕩黑手黨 揭獄中手機遙控犯罪…對話內容曝

中央社／ 羅馬13日專電
義大利警方日前對西西里島黑手黨發動近40年來最大掃蕩行動，逮捕超過180名嫌犯，並揭露黑手黨科技化犯罪進程，老大竟可在監獄用手機加密通訊指揮並觀看行兇經過。圖／歐新社
義大利警方日前對西西里島黑手黨發動近40年來最大掃蕩行動，逮捕超過180名嫌犯，並揭露黑手黨科技化犯罪進程，老大竟可在監獄用手機加密通訊指揮並觀看行兇經過。圖／歐新社

義大利總理梅洛尼上任後宣示強力「掃黑」，警方日前對西西里島黑手黨發動近40年來最大掃蕩行動，逮捕超過180名嫌犯，並揭露黑手黨科技化犯罪進程，老大竟可在監獄用手機加密通訊指揮並觀看行兇經過。

義大利西西里島首府巴勒摩（Palermo）憲兵隊11日晚間發動突襲掃黑，這是自1984年以來，義大利政府逮捕黑手黨人數規模最大的行動。梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，這是對黑手黨的一次重擊，宣示義國政府決不會向組織犯罪低頭。

根據義大利內政部消息，此次行動共逮捕183人，包括黑手黨老大、敲詐勒索犯、毒販，以及多個黑手黨猖獗地區的角頭。

義大利檢警調查發現，義國兩大最重要黑手黨組織「自家事務」（Cosa nostra）與「光榮會」（ndrangheta），似乎有加深聯盟的趨勢；已被關在獄中的黑手黨老大，竟還能運用加密通訊遙控組織犯罪，甚至在遠端觀看犯罪過程的即時轉播。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）等多家媒體報導，警方透過監控兩名犯罪成員手機，揭密黑手黨新興犯罪過程，包括黑手黨老大也會跟下屬建立「群組聊天」。有些在群組內發號施令的角頭，甚至目前還被關在監獄裡，卻能透過漏洞使用加密手機繼續指揮犯罪。

警方舉證，一名角頭普雷斯蒂（Calogero Lo Presti）用加密手機指揮下屬毆打某人，還用手機觀看了整個伏擊過程。

晚郵報指出，義國警方攔截大量黑手黨手機對話，從中發現不少黑手黨老大常提到，很懷念早年「教父」時期的威風。一位角頭羅曼諾（Giancarlo Romano）在訊息中寫道，「今天我們的水準很低，一個人被捕，供出另一個人，沒水準又悲慘」。

羅曼諾還在訊息中鼓勵下屬去上學，以深化黑幫在上流社會的影響力，他說：「這樣你才會結識醫生、律師，未來統治義大利與歐洲的人；看看以前教父擁有的人脈，在政治層面建立權力，非常有影響力，我們能做什麼？」

此外，羅曼諾批評新進的年輕黑道，好像沒有一根菸抽就活不下去了，「我們變得好像吉普賽人」。

警方從攔截訊息中也發現，因為義大利政府採取更激進的掃黑行動，不少黑手黨老大表示，「義大利已變得不舒服了」，他們討論申請外國護照，帶著鉅款和黑道家業轉移陣地發展。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

梅洛尼 義大利 黑手黨

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