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印尼土耳其兩國總統會面 重申支持巴勒斯坦獨立建國

中央社／ 雅加達11日專電
土耳其總統厄多安（左）與印尼總統普拉伯沃見面後表示，希望與印尼合作重建加薩，並與印尼共同重申支持巴勒斯坦獨立建國。圖／路透社
土耳其總統厄多安（左）與印尼總統普拉伯沃見面後表示，希望與印尼合作重建加薩，並與印尼共同重申支持巴勒斯坦獨立建國。圖／路透社

美國總統川普提議巴勒斯坦人遷出加薩，並由美國「接管」加薩。土耳其總統厄多安印尼總統普拉伯沃見面後表示，希望與印尼合作重建加薩，並與印尼共同重申支持巴勒斯坦獨立建國。

正在印尼訪問的厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天與普拉伯沃（Prabowo Subianto）會晤。雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，雙方討論的議題涵蓋經濟和國防合作等，厄多安會後表示，他將「繼續與印尼合作，重建加薩（Gaza）並捍衛巴勒斯坦」。

厄多安強調，建立一個以1967年邊界為基礎，以東耶路撒冷為首都，領土完整的巴勒斯坦國家，刻不容緩，並說：「我們認為任何破壞這一點的舉措、提議和計畫都不合法，這意味著更多衝突、流血和不穩定。

普拉伯沃則強調，2名領導人長期以來都抱持相同觀點，即「巴勒斯坦（問題）的和平解決方式是透過兩國方案實現獨立建國」。

普拉伯沃和厄多安會後發布的聯合聲明中，共同呼籲「改革全球治理機構以有效應對國際挑戰」，特別是聯合國安理會。

印尼 厄多安 川普 巴勒斯坦 普拉伯沃

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