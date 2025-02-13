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美俄同意談判結束俄烏衝突 陸外交部：中方樂見俄美加強溝通對話

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自微信
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自微信

大陸外交部發言人郭嘉昆13日主持例行記者會，被問到美國總統川普表示已與俄羅斯總統普亭通話，同意談判結束俄烏衝突，中方看法為何時表示，中方樂見俄美就一系列國際問題加強溝通對話。

據澎湃新聞，郭嘉昆表示，我們注意到有關報導，俄羅斯和美國都是有影響力的大國，中方樂見俄美就一系列國際問題加強溝通對話。

關於烏克蘭危機，郭嘉昆強調，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。從衝突爆發第二天起，習近平主席就提議透過對話尋求政治解決爭端。

他說，中方支持一切有利於和平解決危機的努力，將繼續同有關各方保持溝通，持續為推動危機政治解決發揮建設性作用。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭 美國

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