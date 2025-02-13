詐團聲稱開發泰國新市場 大馬人道組織批魔鬼行徑
泰國為打擊詐騙集團，對緬甸邊境地區採取斷電斷網，但詐騙集團囂張聲稱要把泰國視為新開發的詐騙市場，作為遭斷電斷網的報復手段，救援受困「豬仔」的大馬人道組織表示，「這是一個魔鬼在挑戰有良知的人」。
馬來西亞人頻傳遭騙赴緬甸詐騙園區，由於泰國的邊界與緬甸、寮國與柬埔寨接壤，致使泰國成為中轉站。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）昨天與大馬受害者家屬數十人赴泰國大使館前集會，希望泰方加強救援受困詐騙園區的大馬人。
MHO華裔社會公關代表胡杰良（Andrew Foo）今天接受中央社專訪表示，MHO從2020年就開始處理遭騙赴詐騙園區當「豬仔」的馬來西亞人事件，迄今雖成功救援近300名大馬人，仍無法透過泰國有效協助，積極進行斷水電與斷網。大馬對遭騙赴詐騙園區的人稱為「豬仔」。
他指出，中國演員王星事件是其中的轉折，泰國擔心重創旅遊業更是關鍵原因，去年2024年中國遊客約有670萬人次造訪泰國，其次即馬來西亞（約490萬人次），觀光客人數龐大，這起事件隨網路不斷發酵致使泰國採取行動，相對迫使中國官方表態剷除米瓦迪（Myawaddy）詐騙園區。
對記者詢及為什麼泰國有能力營救被困在詐騙園區的馬來西亞人，胡杰良分析說，泰國在中國關切之下只打了一通電話，就成功把王星營救脫險，「為什麼其他受困詐騙園區的大馬人無法享有這種待遇？」
他說，雖然泰國已對詐騙園區斷電斷網，但詐騙集團仍有柴油發電機，還在春節期間高調舉辦慶祝宴會，囂張聲稱把泰國視為新開發的詐騙市場，作為遭斷電斷網的報復手段，「這是一個魔鬼在挑戰有良知的人」。
中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐騙至緬甸詐騙園區，全案經中泰合力營救讓王星順利獲釋，但重挫泰國形象並衝擊旅遊市場。泰國政府採多項措施盼重建信心，包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，打擊緬甸境內的詐騙集團。
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