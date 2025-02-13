新加坡運送人道救援物資至加薩 探尋部署醫療團隊

新加坡派遣A330多用途軍用運輸機到約旦，為加薩平民運送第7批包含醫療用品、食品和衛生用品的人道救援物資，同時也正探尋其他援助方式，例如在當地部署醫療團隊等。

聯合早報報導，這架運輸機12日早上從樟宜空軍基地起飛，傍晚約7時抵達約旦首都安曼的空軍基地。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）送行，人力部兼國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad）則與運送團隊一起飛往約旦。

包括這一輪捐贈在內，新加坡政府與民眾自2023年10月以哈衝突爆發以來，向加薩捐贈總值超過新幣1900萬元（約新台幣4.6億元）的款項和物資。

根據新加坡外交部和國防部聯合新聞稿表示，新加坡政府與區域夥伴和非政府組織合作，支持加薩迫切的人道主義需求。這批約9公噸的救援物資來自新加坡衛生部、非政府組織Relief Singapore、MercyRelief，以及明愛人道援助與救濟（CaritasHumanitarian Aid and Relief）。運送團隊將物資移交給約旦慈善組織，再由這個組織把物品送往加薩。

報導指出，維文對媒體談話時表示，感謝約旦慈善組織和約旦政府，希望在停火協議仍然有效的期間，將物資送達平民手中。若非與中東地區友人建立緊密的夥伴關係，不可能持續運送多批人道救援物資。

維文說，這是一場悲劇，當地人道主義需求非常迫切，新加坡雖然距離遙遠，但竭盡所能提供幫助，體現新加坡多元社會的包容。扎吉哈則表示，新加坡正密切關注中東地區的事態發展，希望能實現持久和平，並找到可以解決問題和重建加薩的方案。除了物資，新加坡武裝部隊也派員評估當地所需的援助，以及是否能透過其他途徑協助緩解人道危機。

美國總統川普（Donald Trump）近日強調將巴勒斯坦人遷出加薩，並由美國接管這塊飛地的想法，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）強烈反對這項計畫。法新社和路透社報導，阿布杜拉二世在社群媒體X表示：「我重申約旦反對讓加薩和約旦河西岸巴勒斯坦人流離失所的堅定立場。這是阿拉伯國家的統一立場。在不讓巴勒斯坦人流離失所的情況下，重建加薩並解決嚴峻的人道主義局勢，應該成為所有人的首要之務。」