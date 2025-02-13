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台灣傳正向日本遊說促談貿易協議

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本是台灣第三大貿易夥伴，台灣則是日本的第四大貿易夥伴。路透
日本是台灣第三大貿易夥伴，台灣則是日本的第四大貿易夥伴。路透

台灣據傳正積極推動和日本促談貿易協議，政府已指示駐外人員向東京方面遊說，但是否能有進展，仍需取決於日方的態度。

──日媒報導，外交部長林佳龍要求駐日代表處接洽日本政府，並將透過現有的雙邊經濟和貿易平台協商。

──台灣2013年和英國簽訂《提升貿易夥伴關係協議》後，也希望日本能循此模式。但日方的顧慮是，若和台灣簽署經濟夥伴協議（EPA），可能會激怒對岸，影響日本修復和中國大陸的關係。

──正值川普上台充滿不確定性之際，日本如何回應台灣的訴求，將視為考驗東京和台北關係的一項指標。有日本政府官員暗示，東京可能更傾向於優先改善和北京的關係，他們也警告，目前幾乎沒有實現台日EPA的機會。

──據官方數據，日本是台灣第三大貿易夥伴，台灣則是日本的第四大貿易夥伴。2023年雙邊貿易總額達到757億美元，其中日本對台出口達443億美元，台灣對日出口則為314億美元。

日本 東京 關係

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