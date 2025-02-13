美比照《台灣關係法》保障烏克蘭？俄烏和談最大關鍵是這點

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話，積極推動結束俄烏戰爭的談判。基輔獨立報報導，烏克蘭可能迫於美國施壓在部分條件上妥協，但是基輔也有一些不會讓步的堅持，比如承認俄羅斯占領烏克蘭領土的主權聲索，而和談最關鍵的問題在於安全保證，烏克蘭議員阿里耶夫（Volodymyr Aryev）提出，應該比照《台灣關係法》，與美國建立類似的雙邊保障機制。

報導指出，根據一些美國資深官員近來發言，基輔很可能會被華府施壓對俄羅斯讓步。對基輔來說，相對較容易接受的條件包括延遲加入北約、凍結目前戰線、舉行大選，或者用烏克蘭占領庫斯克地區換回烏克蘭部分領土。

另一方面，一些專家表示，烏克蘭很可能會拒絕承認被占領的烏克蘭失土屬於俄羅斯，如俄羅斯目前控制的赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克州（Lugansk）。另外，烏克蘭也不太可能同意裁減軍隊、合法化親俄羅斯的政治議程，以及正式放棄加入北約。

報導指出，但是，對烏克蘭來說，和談最重要的是安全保證，確保俄羅斯不會一抓到機會又再度入侵烏克蘭。

對此，烏克蘭「歐洲團結黨」（European Solidarity）議員阿里耶夫告訴基輔獨立報，真正的安全保障應該是一項雙邊條約，並以台美1979年通過的《台灣關係法》為例，進而對俄羅斯形成有效威懾。《台灣關係法》要求美國在台灣遭遇侵略時提供軍事援助。

《台灣關係法》為美國與台灣的非官方關係提供法律依據。該法案強調美國對台灣的支持，包括持續提供防禦性武器，並明確指出任何改變台灣現狀的非和平行動將構成對西太平洋地區的威脅。

儘管如此，即便烏克蘭與美國達成雙邊防禦協定，也無法保證烏克蘭會獲得軍事援助以外的任何支持。美國副總統范斯11日明確表示，美國不會派兵前往烏克蘭，這項重任應該由歐洲國家承擔。