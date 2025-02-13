北韓拆離散家庭團聚中心 南韓促停止批非人道

南韓今天表示，北韓正在拆除金剛山度假村內的團聚中心，這處設施曾用於舉辦南北韓離散家庭的會面。這是南北韓關係緊張的最新跡象。

綜合路透社與法新社報導，首爾統一部發言人表示：「拆除金剛山團聚中心（Mount Kumgang ReunionCenter）是非人道的行為，踐踏了離散家屬的殷切期盼。」

南韓「嚴正敦促立即停止此類行動」，並「表示強烈遺憾」。

統一部表示，南韓方面將考慮對北韓這一行為採取法律措施，並與國際社會聯合應對。

近年來，北韓不斷升高針對南韓的言論，將南韓指為「敵對國家」。