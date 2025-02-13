快訊

台中新光三越氣爆…澳門一家五口1死4傷 兩歲女童插管

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越疑氣爆1人半邊臉不見 消防局已通報2死2命危6傷

美俄換囚川普讚有助終結烏克蘭戰爭 克宮冷處理

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

白宮官員今天表示，美方正在釋放俄羅斯加密貨幣負責人文尼克（Alexander Vinnik），作為莫斯科當局前1天恢復美國教師佛蓋爾（Marc Fogel）自由的交換條件。

綜合路透社和法新社報導，川普政府盛讚這起換囚行動是美俄兩國外交的正面跡象，也讓俄烏戰爭有了和談的可能性。

俄羅斯方面，克里姆林宮雖表示這項俄方與川普2.0政府達成的首起協議有助於建立兩國信任，但淡化川普有關這起協議讓俄烏朝終結戰爭邁出一大步的說法。

文尼克是加密貨幣交易所BTC-e負責人，涉嫌透過勒索軟體（ransomware）攻擊、盜用身分、販毒集團等犯罪活動轉手40億美元的收入。

文尼克2017年在希臘被捕，後來被引渡至美，並於2024年5月認罪犯下共謀洗錢。

美國有關當局表示，文尼克經營的BTC-e是「全球網路罪犯轉移、洗黑錢和儲存犯罪所得的主要途徑之一」。

63歲的美國教師佛蓋爾在俄羅斯服刑3年半後，終於重獲自由，並於昨天在白宮會見川普。

佛蓋爾2021年8月被控將醫用大麻帶入俄羅斯而被逮捕。佛蓋爾在2022年6月開始服刑，刑期為14年。

俄羅斯 川普 美國

延伸閱讀

傳美國川普要求台積電與英特爾合資晶圓製造 經濟部回應了

NBA／布朗森OT致勝跳投助尼克氣走老鷹 錫伯杜：幸運能執教　

川普控壓制保守派言論 傳X同意支付逾3億元和解

川習遲未通話 紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

相關新聞

與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏戰爭的停戰協商

美國總統川普12日表示，他與俄羅斯總統普亭通話；川普指出，雙方同意共同合作來結束俄烏戰爭；川普說，他也將致電烏克蘭總統澤...

一個春天，兩場革命：敘利亞庫德族與「後阿薩德時代」挑戰

2024年11月底，敘利亞反對派成功推翻了阿薩德政權，但內戰並未因此結束。隨著阿薩德垮台，庫德族問題迅速從內戰中的次要議題，躍升為後阿薩德時代的首要挑戰。庫德人出身於大伊朗民族，庫德武裝力量在敘利亞內戰中究竟是西方聯軍的專業打手，還是與阿薩德政權合作的共犯？是美軍扶植的石油守門人，還是打擊極端伊斯蘭主義的反恐戰士？是威脅國家統一與主權完整的恐怖分子，還是為爭取自身政治與文化權利的自由鬥士？

川普認同烏克蘭入北約不實際 澤倫斯基親揭被拒絕「B計畫」

美國總統川普12日結束與俄羅斯總統普亭通話後表態，他「接受」俄羅斯反對烏克蘭加入北約。而前一日，烏克蘭總統澤倫斯基接受經...

加拿大砸70億推動AI戰略，三大主軸促進多元商業化

加拿大在制定全國的人工智慧政策時，即立意導入「原住民族對AI的觀點」 （Indigenous perspectives in AI） 的課程與資源，並早在2022年即啟動第一階段的「泛加拿大人工智慧策略」（Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy），協同跨領域重量級AI研究智庫加拿大高等研究院（CIFAR）辦理此項「原住民族對AI的觀點」之課程，這項國家級政策已於2025年邁入第二階段。

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統、國務卿率團代表

基輔獨立報報導，美國總統川普12日證實已和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯...

北韓拆離散家庭團聚中心 南韓促停止批非人道

南韓今天表示，北韓正在拆除金剛山度假村內的團聚中心，這處設施曾用於舉辦南北韓離散家庭的會面。這是南北韓關係緊張的最新跡象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。