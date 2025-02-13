快訊

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

吉伊卡哇手遊台灣也能玩！1招拿免費貼圖 新中文名稱超台味

川普普亭為何選沙國見面？BBC曝原因 俄專家：其實也沒太多選擇

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話同意在沙烏地阿拉伯會晤。法新社
美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話同意在沙烏地阿拉伯會晤。法新社

美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。但為何碰面地選沙國？BBC分析以下原因。

報導指出，沙國首都利雅德是川普2017年上任後的首次出訪地，該趟訪問大獲成功，簽署多項協議。此外，沙國王儲穆罕默德與川普女婿庫許納關係密切，也與普亭有良好交情，自然是合理之選。

而沙國尤其是穆罕默德，也與普亭保持良好關係。當俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭時，沙國拒絕加入西方主導的制裁行列。

此外，兩國在石油政策方面透過石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）進行良好合作，而沙國也在烏克蘭戰爭中促成囚犯釋放。

最重要的是，沙國與拜登政府關係緊張，拜登在沙國異議記者哈紹吉遇害後，稱沙國為流氓國家，沙國因此記恨在心，而川普則對穆罕默德涉案一事保持謹慎態度。

俄羅斯官方媒體塔斯社日前引述一名常與普亭會面的俄羅斯分析家說法，川普和普亭其實並沒有太多選擇，因為幾乎整個西方都站在烏克蘭這邊，因此傳統上的談判場所，如赫爾辛基、日內瓦和維也納都不合適。

俄羅斯 川普 普亭

延伸閱讀

川普政府瘦身提優離方案 麻州地方法院法官放行

川普控壓制保守派言論 傳X同意支付逾3億元和解

川習遲未通話 紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

相關新聞

與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏戰爭的停戰協商

美國總統川普12日表示，他與俄羅斯總統普亭通話；川普指出，雙方同意共同合作來結束俄烏戰爭；川普說，他也將致電烏克蘭總統澤...

一個春天，兩場革命：敘利亞庫德族與「後阿薩德時代」挑戰

2024年11月底，敘利亞反對派成功推翻了阿薩德政權，但內戰並未因此結束。隨著阿薩德垮台，庫德族問題迅速從內戰中的次要議題，躍升為後阿薩德時代的首要挑戰。庫德人出身於大伊朗民族，庫德武裝力量在敘利亞內戰中究竟是西方聯軍的專業打手，還是與阿薩德政權合作的共犯？是美軍扶植的石油守門人，還是打擊極端伊斯蘭主義的反恐戰士？是威脅國家統一與主權完整的恐怖分子，還是為爭取自身政治與文化權利的自由鬥士？

川普認同烏克蘭入北約不實際 澤倫斯基親揭被拒絕「B計畫」

美國總統川普12日結束與俄羅斯總統普亭通話後表態，他「接受」俄羅斯反對烏克蘭加入北約。而前一日，烏克蘭總統澤倫斯基接受經...

加拿大砸70億推動AI戰略，三大主軸促進多元商業化

加拿大在制定全國的人工智慧政策時，即立意導入「原住民族對AI的觀點」 （Indigenous perspectives in AI） 的課程與資源，並早在2022年即啟動第一階段的「泛加拿大人工智慧策略」（Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy），協同跨領域重量級AI研究智庫加拿大高等研究院（CIFAR）辦理此項「原住民族對AI的觀點」之課程，這項國家級政策已於2025年邁入第二階段。

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統、國務卿率團代表

基輔獨立報報導，美國總統川普12日證實已和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯...

川普普亭為何選沙國見面？BBC曝原因 俄專家：其實也沒太多選擇

美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。但為何碰面地選沙國？BB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。