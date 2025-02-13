川普普亭為何選沙國見面？BBC曝原因 俄專家：其實也沒太多選擇

美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。但為何碰面地選沙國？BBC分析以下原因。

報導指出，沙國首都利雅德是川普2017年上任後的首次出訪地，該趟訪問大獲成功，簽署多項協議。此外，沙國王儲穆罕默德與川普女婿庫許納關係密切，也與普亭有良好交情，自然是合理之選。

而沙國尤其是穆罕默德，也與普亭保持良好關係。當俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭時，沙國拒絕加入西方主導的制裁行列。

此外，兩國在石油政策方面透過石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）進行良好合作，而沙國也在烏克蘭戰爭中促成囚犯釋放。

最重要的是，沙國與拜登政府關係緊張，拜登在沙國異議記者哈紹吉遇害後，稱沙國為流氓國家，沙國因此記恨在心，而川普則對穆罕默德涉案一事保持謹慎態度。

俄羅斯官方媒體塔斯社日前引述一名常與普亭會面的俄羅斯分析家說法，川普和普亭其實並沒有太多選擇，因為幾乎整個西方都站在烏克蘭這邊，因此傳統上的談判場所，如赫爾辛基、日內瓦和維也納都不合適。