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川普認同烏克蘭入北約不實際 澤倫斯基親揭被拒絕「B計畫」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）12日表示接受俄羅斯反對烏克蘭入北約，烏克蘭總統澤倫斯基（左）11日受訪才透露無法入北約的備案。法新社
美國總統川普（右）12日表示接受俄羅斯反對烏克蘭入北約，烏克蘭總統澤倫斯基（左）11日受訪才透露無法入北約的備案。法新社

美國總統川普12日結束與俄羅斯總統普亭通話後表態，他「接受」俄羅斯反對烏克蘭加入北約。而前一日，烏克蘭總統澤倫斯基接受經濟學人專訪才透露，如果北約拒絕烏克蘭加入，這意味著烏克蘭要在自家土地建立北約，將軍力增加至少一倍，達到與俄羅斯軍隊相同的規模。

衛報報導，川普12日被問及是否反對烏克蘭加入北約時表示，他願意接受俄羅斯長期以來反對烏克蘭加入北約的立場，「我個人認為這（指烏克蘭加入北約）不實際」。

烏克蘭通訊社（RBC Ukraine）報導，澤倫斯基11日接受經濟學人訪問才提到無法加入北約的備案。他表示，烏克蘭現在所能獲得的安全保障完全取決於川普。與此同時，在沒有強而有力的保證下，與俄羅斯坐上談判桌是危險的。

澤倫斯基強調：「如果烏克蘭不在北約之中，這意味著烏克蘭將要在自家領土建立北約。所以我們需要一支和俄羅斯現在相當的軍隊。為了這一切，我們需要武器和金錢。而我們將會向美國要求這些。」

報導描述，根據澤倫斯基，這是如果烏克蘭無法加入北約的備案。

澤倫斯基說：「我們不需要世上任何軍隊。我們需要自己的軍隊，不過我們的兵力要翻倍。加倍。達到和俄羅斯軍隊相同的程度。」

澤倫斯基進一步解釋，為了加倍軍力，烏克蘭將需要資金和軍事裝備。歐洲可以協助融資，而美國則可以提供「一些特定類型的武器」，特別是長程飛彈和愛國者防空系統。

俄羅斯 北約 澤倫斯基 烏克蘭

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