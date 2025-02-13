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美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普（圖右）12日與俄羅斯總統普亭（圖左）通話。美聯社資料照
美國總統川普（圖右）12日與俄羅斯總統普亭（圖左）通話。美聯社資料照

美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。克里姆林宮證實美方說法，並指普亭還邀請川普訪問莫斯科。

路透引述俄羅斯國營媒體塔斯社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普亭和川普討論了中東問題、雙邊關係、烏克蘭以及美俄之間的換囚問題。

佩斯科夫說，俄羅斯總統邀請美國總統訪問莫斯科，並表示願意在雙方共同關心的領域接待美國官員訪俄，其中當然包括烏克蘭問題，稱普亭和川普也同意繼續保持個人接觸，包括安排一次面對面會談。

普亭和川普最後一次通話是在2022年2月，當時普亭下令出兵烏克蘭，隨後與時任總統拜登通話。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭

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