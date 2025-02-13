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法國東南部酒吧遭扔手榴彈 12人受傷

中央社／ 格瑞諾布12日綜合外電報導

法國東南部城市格瑞諾布（Grenoble）一間酒吧今天發生手榴彈爆炸事件，造成12人受傷。

法新社報導，檢察官圖雷．德．庫爾西（FrancoisTouret-de-Courcy）在現場對記者說：「有人闖進來，似乎一句話都沒說就扔了1枚手榴彈，接著逃離現場。」緊急應變人員已封鎖現場。

檢察官表示，事件發生在晚上8時左右（格林威治標準時間19時），手榴彈爆炸時「許多客人」都在場，2人情況危急。

檢察官表示，調查人員尚未釐清犯嫌動機，但並不認為這是一起「恐怖攻擊」。

檢察官說，「沒有任何跡象指向這起事件涉及恐怖主義」。他說這是一起「極端暴力行為」，且「可能與報復有關」。

檢察官表示，調查人員正在釐清此案與毒品走私的關聯。他進一步說，有人直指犯嫌手持1把卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突擊步槍。

格瑞諾布市長皮奧勒（Eric Piolle）在社群媒體X發文，「以最強烈措辭譴責此一極其暴力的犯罪行為」。

檢察官 爆炸 社群媒體

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