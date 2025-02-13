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白宮談美俄烏和談獨漏歐洲 英法德7國聯合聲明：必須參與
路透報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與包含英國、法國和德國在內共7個國家，12日發表聯合聲明表示，必須參與未來有關烏克蘭命運的任何談判，強調只有達成公平的協議並提供安全保證，才能確保持久的和平。
美國總統川普12日表示與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會面，推動結束俄烏戰爭的談判。而白宮新聞秘書李維特被問及是否有歐洲國家參與這場可能和談時，她回應：「目前沒有任何歐洲國家參與談判的消息可以宣讀。」
歐盟執委會和7國聯合聲明指出：「我們的共同目標應該是讓烏克蘭處於有利地位。烏克蘭和歐洲必須成為任何談判的一部分。」此外，「應該為烏克蘭提供強有力的安全保障。烏克蘭的公義與長遠和平是跨大西洋維持強大安全的必要條件」，並補充道，歐洲強權期待與美國盟友討論未來的方向。
法國、英國、德國、波蘭、義大利、西班牙與歐盟執委會12日在巴黎會晤烏克蘭外交部長，這場會議在數周前就已安排好，目的是概述歐盟的防禦戰略，討論如何加強烏克蘭安全，以及規畫未來的和平談判，並討論在14日至16日的慕尼黑安全會議將如何與美國政府進行會談。
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