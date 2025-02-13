快訊

台積電股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮談美俄烏和談獨漏歐洲 英法德7國聯合聲明：必須參與

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國旗（最右）與歐盟會旗。路透
美國國旗（最右）與歐盟會旗。路透

路透報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與包含英國、法國和德國在內共7個國家，12日發表聯合聲明表示，必須參與未來有關烏克蘭命運的任何談判，強調只有達成公平的協議並提供安全保證，才能確保持久的和平。

美國總統川普12日表示與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會面，推動結束俄烏戰爭的談判。而白宮新聞秘書李維特被問及是否有歐洲國家參與這場可能和談時，她回應：「目前沒有任何歐洲國家參與談判的消息可以宣讀。」

歐盟執委會和7國聯合聲明指出：「我們的共同目標應該是讓烏克蘭處於有利地位。烏克蘭和歐洲必須成為任何談判的一部分。」此外，「應該為烏克蘭提供強有力的安全保障。烏克蘭的公義與長遠和平是跨大西洋維持強大安全的必要條件」，並補充道，歐洲強權期待與美國盟友討論未來的方向。

法國、英國、德國、波蘭、義大利、西班牙與歐盟執委會12日在巴黎會晤烏克蘭外交部長，這場會議在數周前就已安排好，目的是概述歐盟的防禦戰略，討論如何加強烏克蘭安全，以及規畫未來的和平談判，並討論在14日至16日的慕尼黑安全會議將如何與美國政府進行會談。

歐盟 烏克蘭 美國

延伸閱讀

不是說說而已！川普最快周三或周四宣布對等關稅 白宮也證實

川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前

美俄通話後！川普：俄烏「不久後」可能停火 暗示澤倫斯基快下台了

與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏戰爭的停戰協商

相關新聞

與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏戰爭的停戰協商

美國總統川普12日表示，他與俄羅斯總統普亭通話；川普指出，雙方同意共同合作來結束俄烏戰爭；川普說，他也將致電烏克蘭總統澤...

止戰遙遙無期？澤倫斯基拋與俄交換領土 克宮冷回：不可能

烏克蘭總統澤倫斯基在英國衛報11日刊出的專訪說，美國總統川普若促成俄烏談判，他將提議以烏國在俄羅斯庫斯克州控制的領土，換...

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。克里姆林宮證實美方說法，...

美俄通話後！川普：俄烏「不久後」可能停火 暗示澤倫斯基快下台了

美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。這是川普第二任期內美俄首...

美國防部長：烏克蘭想奪回所有失土「不切實際」

美國國防部長赫塞斯12日在布魯塞爾舉行的烏克蘭防務聯絡小組會議上表示，期望烏克蘭回到2014年俄國兼併克里米亞之前的邊界...

法國東南部酒吧遭扔手榴彈 12人受傷

法國東南部城市格瑞諾布（Grenoble）一間酒吧今天發生手榴彈爆炸事件，造成12人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。