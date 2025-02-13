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與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏戰爭的停戰協商

美推動終止俄烏戰爭 川普：將在沙烏地與普亭會晤

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普12日表示，將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統普亭會晤，推動終止俄烏戰爭。 圖為2018年兩人在赫爾辛基會面。 (路透資料照片)
美國總統川普12日表示，將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統普亭會晤，推動終止俄烏戰爭。 圖為2018年兩人在赫爾辛基會面。 (路透資料照片)

美國總統川普今天表示，他將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤。稍早時，川普曾分別與普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話，推動終止俄烏戰爭

法新社報導，川普在白宮告訴記者：「我們將在沙烏地阿拉伯會面。」數小時前，川普曾在社群媒體上表示，他今天與普亭通話，雙方同意立即展開談判，結束烏克蘭戰爭。

他指出：「我們同意非常密切地合作，包括訪問彼此的國家。我們也同意讓各自團隊立即展開談判，我們將首先致電烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky），通知他談話情況…。」

另一方面，澤倫斯基今天則在社群媒體上表示，他與川普進行了「有意義的對話」，討論了終止俄烏戰爭的方法。

澤倫斯基提及：「我們在漫長討論中談及實現和平的機會，討論我們在團隊層面合作的意願。」

俄烏戰爭 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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