俄烏終戰有望 澤倫斯基：與川普討論實現和平機會

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，他與美國總統川普進行了「有意義的對話」，討論了終止俄烏戰爭的方法。

法新社報導，澤倫斯基在社群媒體上指出：「我們在漫長討論中談及實現和平的機會，討論我們在團隊層面合作的意願。」

根據烏克蘭總統府，澤倫斯基與川普今天通話約一小時。

川普稍早時曾在社交媒體「真實社群」（TruthSocial）上指稱，他今天與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）通話，雙方同意立即展開談判，結束烏克蘭戰爭。

川普表示：「我們同意非常密切地合作，包括訪問彼此的國家。我們也同意讓各自團隊立即展開談判，我們將首先致電烏克蘭總統澤倫斯基，通知他談話情況…。」