歐美電動車上月銷量大增 表現超車中國大陸市場

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
歐美電動車上月銷量大增，中國大陸則陷衰退。圖為Extreme E奧德賽21電動車。路透
歐美電動車上月銷量大增，中國大陸則陷衰退。圖為Extreme E奧德賽21電動車。路透

英國研究機構Rho Motion在12日表示，1月全球電動車與插電式油電混合車（PHEV）的銷量年增近18％，其中歐美的銷量增速超越中國大陸，是去年2月以來首見。

Rho Motion數據經理萊斯特（Charles Lester）表示，在歐盟碳排放標準生效後，歐洲汽車市場於年初迎來強勁的開局，另外受到春節假期影響，電動車上月在中國的銷量月減了43％。

該機構的數據顯示，1月純電動車及PHEV的全球銷量年增17.7％至130萬輛，是連續第三個月成長趨緩。不過，歐洲市場的銷量年增21％至25萬輛。

Rho Motion表示，在歐洲的主要市場，由於法國對PHEV依據車重課稅，導致銷量年減52％；德國的銷量則年增40%，原因是去年同期停止電動車補助，導致比較基期很低。在美國和加拿大，電動車的銷量年增22.1％至13萬輛；上述地區以外的市場銷量年增50％。

若按月比較，受累於中國大陸1月電動車銷量月減43％，導致今年1月的全球銷量月減35％。

此外，肯亞財政部在X上發文表示，去年電動車的掛牌數已激增至7,794輛，2022年時才796輛。

美國 電動

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