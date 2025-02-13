260人從緬甸詐騙園區被釋放 包含7名台灣人
為了打擊在泰緬邊境上的詐騙集團，泰國對緬甸邊境部分地區採取斷電斷網措施。緬方今天從詐騙園區釋放了260個外國人，其中包括7個台灣人，經過背景調查後，這些人將被遣返回自己的國家。
隸屬於泰國陸軍、駐紮於達府（Tak）美索（MaeSot）的拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu Task Force）指揮官納塔空（Natthakorn Ruentip）今天表示，邊境指揮中心收到緬方通知，今天會釋放出一批在克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）被迫到詐騙園區工作的受害人。
釋放工作由民主克倫佛教軍（Democratic KarenBuddhist Army）執行，釋放地點在達府的波帕地區（Phop Phra），共有260個、來自20個國家的人被釋放，其中包括7個台灣人。
中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。但相關新聞重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。
泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，其中包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。
泰國副總理兼國防部長普譚（PhumthamWechayachai）今天表示，在泰國採取斷電斷網措施後，泰國已做好準備接受大量從緬甸被釋放出來的外國人，緬方必須展現出願意打擊詐騙集團的決心。
普譚表示，泰方無意為這些人建立庇護中心，這些人必須返回自己的國家，在遣返這些人回自己的國家之前會先確認他們是真的受害者，和詐騙集團沒有關聯。
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