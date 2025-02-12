美國防部長：烏克蘭想奪回所有失土「不切實際」
美國國防部長赫塞斯12日在布魯塞爾舉行的烏克蘭防務聯絡小組會議上表示，期望烏克蘭回到2014年俄國兼併克里米亞之前的邊界，是不切實際的。
他對參加會議的四十多個烏克蘭盟國代表說，美國總統川普打算透過外交結束戰爭，讓俄國和烏克蘭坐上談判桌，但若烏克蘭想要奪回2014年以來被俄國占據的所有領土，「只會導致戰爭拖延並造成更多痛苦」。
他說，只有對戰場進行 「現實評估」，才有可能建立 「持久和平」。
赫塞斯也淡化烏克蘭加入北約建議，並稱無論任何未來安全安排，美軍都不會部署烏克蘭。他說，川普希望歐洲為烏克蘭安全負起更多財務和軍事責任。
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