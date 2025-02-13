學者看美中關係：紅線還是台灣

美國川普政府上台，美中關係是否出現變化？中國大陸清華大學戰略與安全研究中心主任達巍認為中美之間的紅線還是台灣。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心十一日舉行論壇探討中國大陸實力，邀請美中學者出席。

達巍認為，拜登政府著重於美中間的競爭和風險管理，換了川普政府可能變成在協議或衝突間做選擇；美國前後任政府態度有很大不同，可能出現不同情況，包括中美兩國達成協議並維持穩定關係，也可能兩國達成協議卻窒礙難行，又或者兩國無法達成協議而導致更多衝突。

達巍表示，不只是美國發生變化，中國大陸目前也面臨經濟逆風，更注意內政，傾向追求經濟發展和改善，「中國大陸現階段變得更和平和自律」。

美國前副助理國務卿華自強則認為，美國逐漸轉變為「離岸制衡者」（offshore balancer），避免在無關國家利益的地域引戰，這意味著美國會排出優先順序，目前看來川普政府比較重視西半球。

至於美中之間的紅線為何？達巍認為，首要當然還是台灣問題，此外還有中國大陸政權的維護，以及美國對中國體制和其領導人的批判，「川普或許不一定了解中國大陸自身定位，但川普相信他可以與中國大陸合作」。

川普在十日播出的福斯新聞專訪中表示，他一月廿日宣誓就職後已再度與中國國家主席習近平通話。川普表示，他喜歡與習近平講話，並指兩人有非常好的私交。