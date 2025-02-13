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慕尼黑安全會議報告：美國從穩定支柱變風險

聯合報／ 國際中心／綜合報導

慕尼黑安全會議將在十四日開幕，主辦單位在峰會前發布報告指出，美國總統川普不斷放話要將格陵蘭等地納為美國領土，意味美國不再被視為「穩定支柱，而是需要防範的風險」。

英國衛報報導，這份報告的主題是全球從美國主導的單極後冷戰時代，轉向沒有單一意識形態觀點占主導地位的多極世界，這將成為今年慕尼黑安全會議主軸。

川普就任以來多次放話要收購丹麥半自治領土格陵蘭、收回巴拿馬運河控制權，還要把加拿大納為美國第五十一州，並買下接管加薩。川普政府日益表明，美國不再希望成為自由國際秩序守護者。

報告作者表示，美國退出全球領導人角色，產生的影響超過戰爭與和平問題，「如果沒有美國過去數十年提供的那種全球領導角色，很難想像國際社會會提供像是自由航行等全球公共利益，或是解決人類面臨的許多嚴重威脅」。

慕尼黑安全會議報告預測，世界將變成「有很多國家爭奪影響力」，這代表「未來秩序可能更加混亂」。

報告同時還指出，美國箝制中國的努力可能會繼續加劇，但美國退出國際承諾或者疏遠長期合作夥伴，將會讓北京獲益。

作者還警告，俄羅斯不只有意消滅烏克蘭的軍事威脅，且正在努力建立由俄羅斯主導的歐亞秩序，如同俄國在二○二一年年底向美國與北約提出的新安全條約中所概述。

對於俄國的相關內容，報告寫道：「面對經濟不確定性、帝國過度擴張以及高度消耗的戰爭，目前還不確定俄羅斯能否維持帝國主義。這有部分將取決於國際社會，國際社會必須決定是否給予俄羅斯空間這麼做，或向其施壓，使其尊重基於規定的國際秩序。」

俄羅斯 慕尼黑 美國

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