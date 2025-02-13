以色列嗆哈瑪斯 不放人就再打

以色列總理內唐亞胡十一日宣布，若巴勒斯坦哈瑪斯組織不在十五日前釋放人質，加薩停火協議將會宣告終止，以色列將重啟戰爭直到擊潰哈瑪斯。

路透報導，內唐亞胡下達最後通牒後，哈瑪斯發表聲明指己方遵守停火協議，譴責以色列破壞停火。

內唐亞胡會見內閣重要部會如國防、外交及國家安全部首長後，發布最後通牒，部長們對此表示完全支持。

以哈交戰近十六個月，一月十九日停火協議初步生效，哈瑪斯逐步釋放人質，但在十日譴責以國違反協議，要待進一步通知，不然不願再放人。內唐亞胡表示，若哈瑪斯沒在十五日中午前歸還以方人質，停火將失效，以軍將恢復戰鬥擊潰哈瑪斯。

內唐亞胡是要哈瑪斯釋放扣留在加薩的所有人質，或是按停火約定在十五日釋放三名人質，目前不得而知。以國總理辦公室也不願置評。

美國總統川普則表示，哈瑪斯應在十五日前釋放所有人質。

內唐亞胡還表示，已下令軍隊集結於加薩境內及周遭。哈瑪斯高級官員祖赫里稍早表示，只有停火協議獲得尊重，才能放以色列人質回家。川普更早之前表示，假如人質未獲釋，就「讓地獄開門」。

哈瑪斯指出，以國違反停火協議，幾度開槍殺人，還數次扣留援助物資，阻撓加薩人返回北部。以國否認扣留援助物資，稱開槍是因為一些人無視警告逼近以國部隊。

第一階段停火預計維持四十二天，哈瑪斯應釋放卅三人，目前十六人已獲釋。以色列則釋放數百名巴勒斯坦囚犯。以國媒體表示，加薩境內仍扣留七十六名人質，外界相信其中至少卅五人已喪生。

另一方面，川普總統十一日在白宮會晤約旦國王阿布杜拉，要求約旦接收巴勒斯坦人，以便美國接管加薩。阿布杜拉表明約旦堅決反對驅離加薩巴人，並稱這是阿拉伯國家一致立場。不過，阿布杜拉表示，約旦願意接收二千名加薩病童並提供治療。