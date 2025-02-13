澤倫斯基：將向俄提議交換領土

烏克蘭總統澤倫斯基在英國衛報十一日刊出的專訪說，他將提議以烏國在俄羅斯庫斯克州控制的領土，換取俄國歸還占據的烏國領土。同日，俄國釋放其囚禁的一名美國教師，美國總統川普說這是有意結束戰爭的善意展現。

澤倫斯基自稱準備好嚴肅談判，在前述專訪說「我們將以一片領土交換另一片」。他並未言明他想換回烏國何地，僅稱烏國所有領土都重要，沒有孰輕孰重。澤倫斯基還坦言，基輔若僅依賴歐洲夥伴，無法獲得足夠安全保障，「沒有美國的安全保障，不是真正的安全保障」。

俄國目前在烏東、烏南占據約兩成烏克蘭領土，面積超過十一萬平方公里，烏軍則在去年八月奇襲俄國庫斯克州，現仍控制約四百五十公里俄國領土，但在俄國反攻下逐漸失守。

對澤倫斯基拋出「領土交換」，克里姆林宮發言人佩斯科夫十二日直言「不可能」。他說，俄國永遠不會討論交換領土，並矢言將摧毀或驅趕在俄國境內掌控領土的烏軍。俄國外交部發言人沙卡洛娃則在Telegram回應，澤倫斯基此言意在掩蓋烏軍在庫斯克面臨的「災難」。

美國國防部長赫塞斯十二日在布魯塞爾舉行的烏克蘭防務聯絡小組會議上表示，期望烏克蘭回到二○一四年俄國兼併克里米亞之前的邊界，是不切實際的。他說，只有對戰場進行「現實評估」，才有可能建立「持久和平」。他也淡化烏克蘭加入北約建議，並稱無論任何未來安全安排，美軍都不會部署烏克蘭。

澤倫斯基曾拒絕割讓任何俄占區，但承諾終結俄烏戰爭的川普可能會利用對烏軍援，迫使基輔在領土做出讓步。

另外，川普的中東特使威科夫訪問俄國，這是川普重返白宮後，已知首次有川普政府官員訪俄。白宮國安顧問沃茲十一日聲明，威科夫此行將美國教師福格爾帶回美國，白宮形容這是美俄的外交解凍。川普談到福格爾獲釋也說，「俄國對我們非常友好。其實，我希望這是我們能結束（俄烏）戰爭的關係開端」。

福格爾二○二一年因持有大麻於莫斯科被捕。報導稱大麻是在美國獲醫師開立。

沃茲聲明，威科夫將與福格爾一起飛離俄國領空。川普在當地十一日晚間十時左右，在白宮接見福格爾。福格爾稱川普是英雄。川普還預告說，十二日將有另一美國人獲釋，但他未透露該人是誰、從哪個國家釋放。佩斯科夫十二日則說，一名俄國人在美國獲釋，數天內將返國，換取俄方釋放福格爾。