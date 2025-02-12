止戰遙遙無期？澤倫斯基拋與俄交換領土 克宮冷回：不可能
烏克蘭總統澤倫斯基在英國衛報11日刊出的專訪說，美國總統川普若促成俄烏談判，他將提議以烏國在俄羅斯庫斯克州控制的領土，換取俄國歸還占據的烏國領土。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫12日直言「不可能」。
澤倫斯基在前述專訪說，「我們將以一片領土交換另一片」，但他未言明想換回烏國何地，僅稱烏國所有領土都重要，沒有優先順序。
澤倫斯基還坦言，基輔若僅依賴歐洲夥伴，無法獲得足夠安全保障，「沒有美國的安全保障，不是真正的安全保障」。
俄國目前在烏東、烏南占據約兩成烏克蘭領土，面積超過11萬平方公里。烏軍則在去年8月奇襲俄國庫斯克州，現仍控制約450公里俄國領土，但在俄國反攻下逐漸失守。
對澤倫斯基拋出「領土交換」，佩斯科夫說，俄國永遠不會討論交換領土，並矢言將摧毀或驅趕在俄國境內掌控領土的烏軍。俄國外交部發言人沙卡洛娃則在Telegram回應，澤倫斯基此言意在掩蓋烏軍在庫斯克面臨的「災難」。
俄國總統普亭去年12月已說，俄軍絕對會將烏軍逐出庫斯克州，但未說明將在何時做到。
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