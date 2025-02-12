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美新防長首訪北約 將促歐洲加強挺烏克蘭、增國防支出

中央社／ 布魯塞爾12日綜合外電報導

美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天抵達北大西洋公約組織（NATO）總部進行首次訪問。他的目標看來是向歐洲國家施壓，要求加強對烏克蘭的支持，以及提高國防支出。

法新社報導，華府盟友正焦急等待美國總統川普政府的明確立場。行事難以預測的領導人川普曾要求北約將國防支出目標提高1倍以上，並誓言結束俄烏戰爭。

赫格塞斯此行將在比利時首都布魯塞爾與北約及烏克蘭防長會談，這是本週美國高層官員一系列訪歐行程之一。

這系列訪問的高潮將是美國副總統范斯（JDVance）14日在慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference）上與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會面。

赫格塞斯在社群媒體X發文寫道：「抵達北約總部。我們的立場很明確，那就是北約必須成為更強大、更致命的力量，而不是一個外交俱樂部。現在是盟友們迎接挑戰的時刻。」

赫格塞斯今天將與支持烏克蘭的國際聯盟會晤，隔天與北約其餘31個成員國防長會談。

由於川普重返白宮後推動「美國優先」政策，並質疑美國在歐洲的安全承諾，引發盟國的緊張情緒。

赫格塞斯此行要傳達的訊息，看來是華府期待歐洲在烏克蘭問題和自身防衛上承擔更多責任。

北約 烏克蘭 美國

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