大陸成主要樞紐！走私西方關鍵零件 助俄羅斯生產無人機
愛沙尼亞對外情報局今天發布年度國家安全報告表示，中國已經成為俄羅斯武裝部隊走私西方關鍵零件的樞紐，藉此幫助莫斯科生產軍用無人機。
路透社報導，報告中說，目前運往俄羅斯的這些零件約有80%來自中國。烏克蘭先前的報告表示，烏克蘭戰場上的俄羅斯武器中，約有60%的外國零件經由中國流入。
報告中表示，中國是俄羅斯進口高科技和軍民兩用產品的「主要樞紐」，以逃避西方制裁。
愛沙尼亞對外情報局長羅辛（Kaupo Rosin）在視訊電話中告訴媒體：「中國在這裡的利益有賴於避免俄羅斯在烏克蘭戰爭中失敗，因為這樣的結果將代表美國的勝利，而美國是中國的主要對手。」
路透社已向中國駐愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）大使館提出針對這份報告的置評請求。
北大西洋公約組織（NATO）成員國愛沙尼亞密切追蹤俄羅斯軍力，因愛沙尼亞認為莫斯科是主要安全威脅，尤其是自從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來。
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