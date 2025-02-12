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交換領土換停火？澤倫斯基準備「談判終戰」 克宮冷臉回應

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交換領土換停火？澤倫斯基準備「談判終戰」 克宮冷臉回應

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

克里姆林宮今天指出，俄羅斯絕對不會針對用占領的烏克蘭土地交換遭到基輔掌控的西疆庫斯克州土地一事進行商討。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴英國「衛報」（The Guardian），計劃對俄羅斯提出直接進行土地交換，以結束這場戰爭，包括烏克蘭占領的庫斯克州（Kursk）土地。

基輔去年8月發動閃電攻勢，控制庫斯克州大片土地，俄軍仍然在當地戰鬥，想要驅逐烏軍。

澤倫斯基說：「我們將以一片領土交換另一片領土。」他表示，還沒有擬定將要求俄羅斯歸還何處的計畫。

他說：「我不知道，再看看。但是我們所有的土地都很重要，沒有優先考量哪裡。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科斷然拒絕交換土地的各種提議。

他在例行新聞簡報中告訴記者：「這是不可能的。俄羅斯不曾討論過交換領土，未來也不會。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年12月在年終記者會中表示，俄軍絕對會將烏軍逐出庫斯克州，但是沒有說明這將於何時發生。

培斯科夫說：「會將烏克蘭部隊逐出這塊領土，會將沒有遭到殲滅的所有人悉數驅逐。」

根據公開來源的戰場地圖，俄羅斯掌控將近20%烏克蘭領土，或超過11萬2000平方公里土地；烏克蘭掌控庫斯克州約450平方公里土地。

自從2022年侵略烏克蘭以來，俄軍去年在戰場上以最快速度挺進。儘管祕而不宣，莫斯科為這些斬獲在人員和裝備上付出慘重代價。

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