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希臘國會選出前議長任新總統 保守派總理親密盟友

中央社／ 雅典12日綜合外電報導

希臘國會議員今天選出前國會議長塔蘇拉斯擔任總統及國家元首，他是保守派總理米佐塔基斯的親密盟友。總統一職在希臘屬儀式性質，候選人由總理提名。

法新社報導，現年65歲的塔蘇拉斯（ConstantineTassoulas）將接替即將卸任的薩克拉洛普魯（KaterinaSakellaropoulou），展開5年總統任期。

資深法官出身的薩克拉洛普魯於2020年當選，成為希臘首位女總統。

塔蘇拉斯自2019年米佐塔基斯（KyriakosMitsotakis）當選總理後開始擔任國會議長，被認為與保守派「新民主黨」（New Democracy Party）的民族主義派系關係密切。

路透社報導，要求政府為2023年致命火車對撞事故伸張正義的抗議人士上月聚集國會前，塔蘇拉斯提名案令他們更為不滿。示威者指控，塔蘇拉斯擔任國會議長期間，國會未能追究這起希臘最嚴重鐵路災難的政治責任。

事故發生2年後，司法調查仍未結束。根據希臘法律，國會是唯一有權調查政治人物的機構。

律師出身的塔蘇拉斯有2個孩子，他自2000年起擔任國會議員，曾出任文化部長及國防部副部長。在今天選舉總統的投票中，塔蘇拉斯獲300席國會的160名議員支持。

政治分析家認為，米佐塔基斯提名塔蘇拉斯是為了鞏固自身權力。米佐塔基斯領導的新民主黨在國會擁有156席的微弱多數。但民調顯示，他的政治壓力與日俱增。

希臘 議員

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