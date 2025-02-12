歐盟年度計畫聚焦簡化法規 印度為地緣政治重點

歐盟執委會宣布今年度工作計畫，共51項新政策及立法倡議，特別聚焦在簡化法規，涵蓋環境永續、數位化政策等；對外關係上，與印度達成新戰略合作是歐盟今年地緣政治的關鍵目標。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今早向歐洲議會（European Parliament）報告2025年度工作計畫，預計提出51項新政策，其中18項涉及立法的倡議就有11項以簡化規管為重點。

歐盟法規、管制的繁雜程度長期受到產業界抱怨，尤其二氧化碳減排等氣候新政更受到德、義等國和歐盟主流政黨要求放鬆放緩的壓力。面對全球新競爭情勢，簡化法規成為執委會欲提高歐盟競爭力的必要方式。

今年第1季執委會打算提出分別針對永續、投資的法規簡化套案，第2季提出歐盟共同農業政策、中小型股的行政程序簡化案，第4季提出數位政策相關的行政簡化，並使資訊安全的不同法規同步化。

代表執委會出席報告的貿易暨透明化政策執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）形容今年的法規簡化規模「史無前例」，將釋放更多創新和成長的機會。

歐盟未來5年政策以競爭力和安全為兩大支柱，第1季執委會就將提出單一市場戰略、儲蓄及投資聯盟、潔淨產業新政（Clean Industrial Deal）、可負擔的能源行動計畫等旨在提高競爭力的政策套案。

在安全上，國防白皮書、全面停止俄羅斯能源進口、內部安全戰略，以及共同的移民遣返政策，也預計在第1季提出。

此外，執委會今年設下3個地緣政治目標，包括提出黑海戰略、地中海政策套案，以及預計第2季與印度達成新戰略議程（Strategic EU-India Agenda）。根據工作計畫書，歐盟與印度精確鎖定具共同戰略利益的領域並展開具體合作。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本月27、28兩日將率領所有執行委員出訪印度，是執委會首度以全員規模進行的國外訪問。

執委會年度工作計畫將提交給歐洲議會和部長理事會（Council of the EU），經3方協商後提出聯合宣言列舉今年優先法案。