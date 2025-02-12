美凍結對外援助…波及越南排除地雷及未爆彈 當地民眾生命受威脅
美國凍結對外援助資金，越南廣平省證實，轄內排除戰後遺留地雷及未爆彈的相關專案計畫已告暫停。300多名計畫人員前途茫茫，當地民眾生命將繼續遭受未爆彈及地雷威脅。
越通社（VNA）報導，越南廣平省（Quang Binh）外務廳代表今天表示，由於美國政府停止資助，廣平省所有相關排雷計畫都已經暫停。
報導指出，美國停止資助導致各項計畫被迫中斷，對廣平省及合作夥伴的影響不容小覷，尤其是排除戰後遺留地雷及未爆彈的工作。
目前在廣平省由美國國務院資助的4項相關計畫已經暫停，直至進一步通知。這些計畫包括地雷及未爆彈的探測和處理、集束彈藥調查、排雷資料庫建立、地雷爆炸事故預防教育等。
根據初步統計，有超過350名計畫人員投入前述各項專案中；此外，在廣平省還有一些由美國國際開發總署（USAID）資助且進行中的計畫也受到影響。
越南是世界上地雷與未爆彈污染最嚴重的國家之一。據估計，戰爭遺留下來的炸彈與彈藥約有80萬噸，受污染及疑似受污染的土地面積約為610萬公頃，占全國總面積的18.82%。
地雷與未爆彈目前仍零星分布於全國63個省市，其中主要集中在中部、西原地區及東南部各省。截至2023年，經過數十年的排雷工作，仍有約560萬公頃土地受污染，相當於全國總面積的17.71%。
越南全國有超過700萬名身障人士，其中數萬人是未爆彈、地雷、橙劑的受害者。根據統計，自1975年越戰結束以來，遺留的未爆彈和地雷已造成逾4萬人死亡、6萬人受傷，這些人大多是家庭的主要經濟支柱和兒童。
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