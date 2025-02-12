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紐西蘭政策轉向 考慮撤回支持國際深海採礦禁令

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導

紐西蘭資源部長瓊斯告訴法新社，紐西蘭考慮撤回對國際深海採礦禁令的支持。他說，對這項新興產業的反對根植於「刺耳的」環保危言聳聽和忽視經濟成長需求的「奢侈信念」。

法新社報導，紐西蘭的前進步主義派總理阿爾登（Jacinda Ardern）政府於2022年支持禁止深海採礦，理由是這項行動可能會對尚未充分瞭解的生態系統產生「不可逆轉」的損害。

然而，作為執政的中間偏右聯合政府資深部長，瓊斯（Shane Jones）今天表示，政府官員正在重新評估這項立場。

瓊斯在採訪中告訴法新社：「我們正在與外交部長討論此事。在關鍵礦物越來越重要的時代，我們不能自己放棄這個選項，也無法再承擔這些強加於我們的奢侈信念。」

企業若從海底搜刮多金屬結核（polymetallicnodule），預計將能賺取數以十億計美元。多金屬結核中富含錳、鈷、銅和鎳等被用來製造電動車電池的金屬。

但這個產業面臨科學家和環保人士的嚴厲批評，擔憂新技術可能對尚未完全理解的生態系統造成嚴重破壞。

瓊斯說：「我個人認為，海床採礦已成為環保運動試圖拿下的最後一場勝利，所以人們開始拋出最荒謬、最未經驗證的理論。我不會向這些刺耳的聲音讓步。」

有些人認為，支持採礦的立場可能會削弱太平洋鄰國對紐西蘭的支持，這些島國受到氣候威脅，但瓊斯對此不為所動。

瓊斯表示：「我理解小島國在國際論壇上經常會出現許多作秀和裝腔作勢，但我們為自己強加了意識形態的束縛，現在已無法再繼續承擔。」

深海採礦是讓太平洋島國少數產生分歧的議題之一。諾魯和東加王國支持在國際水域進行深海採礦；帛琉、薩摩亞和斐濟則堅決反對。

總部位於加拿大的金屬公司（The Metals Company）正與諾魯政府合作，希望於2026年底前啟動採礦計畫。

畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard KennedySchool）的瓊斯近期提出轉向開放採礦的政策，與阿爾登政府過去的環保立場大相逕庭。

在瓊斯的帶領下，紐西蘭將尋求開採海底的一切資源，從關鍵礦物、煤，到含鐵的沙石。

哈佛大學 紐西蘭 諾魯

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