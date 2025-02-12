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丹麥逾20萬人連署喊買加州 諷川普覬覦格陵蘭「讓加州再次偉大」

中央社／ 哥本哈根11日綜合外電報導
丹麥已有超過20萬人連署，提議買下美國加州，諷刺美國總統川普先前表示希望買下丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）。 路透社
丹麥已有超過20萬人連署，提議買下美國加州，諷刺美國總統川普先前表示希望買下丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）。 路透社

丹麥已有超過20萬人連署，提議買下美國加州，諷刺美國總統川普先前表示希望買下丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）。

「衛報」（The Guardian）報導，請願書寫道：「你是否曾經看著地圖，然後生起這樣的念頭，『你知道丹麥需要什麼嗎？更多的陽光、棕櫚樹和溜冰鞋』。哎呀，我們現在有個千載難逢的機會來讓這個夢想實現。讓我們從川普手中買下加州！」

連署網站上面有標語，呼籲「讓加州再次偉大」，藉以諷刺川普常掛在嘴邊的口號「讓美國再次偉大」。

請願書還寫說：「我們將把hygge帶到好萊塢（Hollywood），把自行車道帶到比佛利山（BeverlyHills），把有機開放式三明治帶到每個街角。法治、全民健保和基於事實的政治也許適用。」

hygge是丹麥文，是指優質的舒適和愉悅感營造出一種幸福的感覺。

請願書還提到，川普不是那麼喜歡加州，曾稱加州是美國最破敗的州，且多年來與當地領袖不和，「我們相當確信他會願意以合適的價格捨棄加州」。

這項連署活動目標籌募1兆美元及贏得50萬人簽名聲援。

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丹麥 好萊塢 川普 美國

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