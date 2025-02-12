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派中東特使赴俄談放人？美俄交換條件成謎 獲釋教師讚川普「英雄」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）11日在白宮會晤幾小時前才被俄羅斯釋放的美國公民佛蓋爾（右）。美聯社
美國總統川普（左）11日在白宮會晤幾小時前才被俄羅斯釋放的美國公民佛蓋爾（右）。美聯社

美國總統川普秘密擴大中東特使威科夫（Steve Witkoff）職權，指示威科夫前往俄羅斯進行談判，促成克里姆林宮釋放遭非法扣留4年的美國公民佛蓋爾（Marc Fogel），但是美國與俄羅斯或者是否涉及第三方的交換條件依然成謎。

佛蓋爾是一名歷史教師，2021年8月被控因將醫用大麻帶入俄羅斯而被逮捕。佛蓋爾在2022年6月開始服刑，刑期為14年。美國前總統拜登政府去年認定佛蓋爾遭到俄羅斯非法扣留。

佛蓋爾獲釋後與威科夫搭乘飛機返回美國賓州，並前往白宮會見川普。他在進入白宮時告訴記者：「我感覺自己是世界上最幸運的人。」

佛蓋爾見完川普後大讚他是英雄，佛蓋爾說：「我希望你們清楚，我在這件事上完全不是英雄。總統川普才是英雄。」他補充，這些來自外交服務的人才是英雄，還有那些以我為名通過立法的議員，他們讓我重回家園，他們是英雄。

紐約時報報導，川普密友兼億萬房地產富豪威科夫與克里姆林宮達成協議，確保完成川普指示帶回佛蓋爾。

然而，紐時指出，川普國安顧問沃茲證實消息指出，這是俄羅斯顯示誠意的表現，亦是邁向結束烏克蘭戰爭的標誌。但是沃茲並未說明任何其他細節，包含美國或其他盟友是否交換釋放任何人，又或者川普政府做了哪些事情換取佛蓋爾獲釋。

紐約郵報報導，川普描述這項與克宮的協議「非常公平、非常合理」，同時暗示這可能是談判結束俄烏戰爭的重要一環。

川普說：「我想這是非常重要的因素」，並且指著佛爾蓋稱「實際上，你可能發揮重要作用，因為這可能是結束烏克蘭戰爭的重要部分」。

這次也是繼2021年中央情報局長伯恩斯（William J. Burns）前往莫斯科組織俄烏戰爭之後，再次有美國高級官員訪問莫斯科。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普11日證實還有一名美國公民將在當地時間12日獲釋，但並未說明其身分或是否被拘留在俄羅斯。川普的人質特使柏勒（Adam Boehler）也告訴CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）：「這將會是明天的驚喜。」

俄羅斯 川普 美國公民

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