快訊

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

獨／陸委會四度封殺..上海賞燈團官方又一團被擋理由曝

不願管制太多AI 英美拒簽國際宣言

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國際近日於巴黎簽署AI宣言，但英、美以擔心管制扼殺創新為由，拒絕簽署。中央社
國際近日於巴黎簽署AI宣言，但英、美以擔心管制扼殺創新為由，拒絕簽署。中央社

英、美不希望AI在發展更完整，就先受到管制！約有70國於法國巴黎舉行AI高峰會，並簽署AI國際宣言，希望未來AI使用可基於「開放」「包容」與「道德」等面向，但英國美國均拒絕簽署宣言。與會的美國副總統范斯表示，促進AI成長的政策應該優先於安全。

盼不要限制太多

近年隨著詐騙、版權等議題，AI治理受到愈來愈多關注。根據《英國廣播公司》報導，各國齊聚巴黎舉行AI高峰會，並希望簽署AI宣言讓全球有AI治理的基礎框架。包括法國、中國與印度等大國都有與會，共有70個國家簽署了AI宣言，除了英國與美國。

美國副總統范斯強調，目前的AI宣言對於人工智慧產業限制太多，恐讓相關產業的發展遭到扼殺。

英國雖然是全球最早注重AI安全的國家，前首相蘇納克曾於2023年11月在英國舉辦全球首次AI安全峰會，此次卻不簽署AI宣言引發國內爭辯。英國事實查核中心總監杜德菲德認為，拒絕簽署恐讓英國在AI安全的信用大打折扣，也會衝擊英國在相關產業的領先地位。但UKAI（產業方）認為，需兼顧安全與發展。

AI管理各國關注

不過《Politico》提到，舉辦本屆峰會的法國，對AI的投入相當積極，目前已經陸續宣布了1千億美元的投資計畫，下次峰會則要在印度舉行，同時展現印度發展AI的渴望。歐盟執委會主席馮德萊恩則說，歐洲也希望以合作、創新與開源等方式發展AI，並兼顧安全，而簽訂國際宣言就是行動的開始。

數位觀察》指出，各國對於AI的發展與相關法律規範都相當關注。我國立法院近日將開議，各黨雖然在能源等議題上有不少分歧，但《人工智慧基本法》卻也是少數獲得跨黨派共識想推動的優先法案，各方均有意藉此促進我國AI發展應用。

【更多精采內容，詳見

印度 美國 英國

延伸閱讀

澤倫斯基：準備好向俄羅斯提議交換領土

美財長本週訪烏克蘭 傳稀土與能源將是討論重點

英特爾股價出現救星 美副總統誓言最先進AI晶片要確保美國製造

首登國際舞台 范斯出席巴黎AI峰會 促放寬監管

相關新聞

內唐亞胡下最後通牒：哈瑪斯15日中午前不放人就開戰

以色列總理內唐亞胡11日發出最後通牒，要求哈瑪斯在當地時間15日中午以前釋放人質，否則將取消停火協議，恢復針對加薩的激烈...

不願管制太多AI 英美拒簽國際宣言

英、美不希望AI在發展更完整，就先受到管制！

日本擬派「最上級」護衛艦至澳洲 爭取軍售機會

日本政府近期擬派遣日本海上自衛隊最先進的「最上級」護衛艦（FFM）至澳洲。澳洲海軍的新型艦聯合開發計畫，日本與德國在最終...

澤倫斯基：準備好向俄羅斯提議交換領土

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他準備好與俄羅斯談判交換領土。與此同時，俄羅斯今天釋放一名美國囚犯，美國總統川普將此舉描述為有意...

美財長本週訪烏克蘭 傳稀土與能源將是討論重點

美國總統川普今天在社群媒體發文指出，財政部長貝森特本週將前往烏克蘭會見總統澤倫斯基。川普政府此時正試著終結俄烏戰爭，並確...

教宗發表公開信 反對川普大規模遣返移民

教宗方濟各發表公開信，譴責美國總統川普大規模遣返非法移民的計畫，教宗在信中列出10點聲明，呼籲信仰基督的教友與政治人物都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。