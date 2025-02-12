不願管制太多AI 英美拒簽國際宣言

英、美不希望AI在發展更完整，就先受到管制！約有70國於法國巴黎舉行AI高峰會，並簽署AI國際宣言，希望未來AI使用可基於「開放」「包容」與「道德」等面向，但英國與美國均拒絕簽署宣言。與會的美國副總統范斯表示，促進AI成長的政策應該優先於安全。

盼不要限制太多

近年隨著詐騙、版權等議題，AI治理受到愈來愈多關注。根據《英國廣播公司》報導，各國齊聚巴黎舉行AI高峰會，並希望簽署AI宣言讓全球有AI治理的基礎框架。包括法國、中國與印度等大國都有與會，共有70個國家簽署了AI宣言，除了英國與美國。

美國副總統范斯強調，目前的AI宣言對於人工智慧產業限制太多，恐讓相關產業的發展遭到扼殺。

英國雖然是全球最早注重AI安全的國家，前首相蘇納克曾於2023年11月在英國舉辦全球首次AI安全峰會，此次卻不簽署AI宣言引發國內爭辯。英國事實查核中心總監杜德菲德認為，拒絕簽署恐讓英國在AI安全的信用大打折扣，也會衝擊英國在相關產業的領先地位。但UKAI（產業方）認為，需兼顧安全與發展。

AI管理各國關注

不過《Politico》提到，舉辦本屆峰會的法國，對AI的投入相當積極，目前已經陸續宣布了1千億美元的投資計畫，下次峰會則要在印度舉行，同時展現印度發展AI的渴望。歐盟執委會主席馮德萊恩則說，歐洲也希望以合作、創新與開源等方式發展AI，並兼顧安全，而簽訂國際宣言就是行動的開始。

《數位觀察》指出，各國對於AI的發展與相關法律規範都相當關注。我國立法院近日將開議，各黨雖然在能源等議題上有不少分歧，但《人工智慧基本法》卻也是少數獲得跨黨派共識想推動的優先法案，各方均有意藉此促進我國AI發展應用。

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