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聯合國評估 加薩戰後重建至少需要1.74兆

中央社／ 紐約聯合國總部11日綜合外電報導

聯合國今天指出，重建加薩（Gaza）並結束這片遭戰爭蹂躪的土地上的「人道災難」將需要超過530億美元（約新台幣1兆7400億元），其中頭3年就需要200億美元。

法新社報導，聯合國報告指出，也須建立起「政治和安全架構」，如此才能開始恢復和進行重建，為迅速結束以色列占領和「建立可行的兩國解決方案」政治進程奠定基礎。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日發動突襲，隨即引發以色列報復，在以軍攻擊下，加薩許多地區包括學校、醫院和其他市政基礎建設都被夷為平地。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份文件中指出，「臨時評估初步顯示，加薩走廊恢復與重建的需求龐大」，還表示這並非完整評估。

他說：「報告評估整個加薩走廊的短、中、長期恢復和重建需531億4200萬美元，其中頭3年估計需205億6800萬美元左右。」

在去年12月通過的一項呼籲加薩立即無條件停火決議中，聯合國大會（UN General Assembly）要求古特瑞斯在2個月內提出加薩重建需求評估。

這份報告估計，長達1年多的以哈戰爭摧毀「超過6成房屋」，房屋建設部分需要約152億美元。

根據報告，工商產業部分估計需約69億美元，健康照護所需資金也約當如此。

振興農業將需約42億美元、交通運輸需29億美元、水和衛生設施估需27億美元、教育26億美元。

此外，報告指出，「由於大量瓦礫中含有未爆彈藥，以及清理瓦礫的高昂費用」，環境部分的資金預計需19億美元。

聯合國評估，這場戰爭產生5000多萬噸瓦礫，包括屍體、未爆彈藥、石棉和其他危險物質。

古特瑞斯在1月30日的報告中表示：「重要的是，巴勒斯坦自治政府須成為加薩恢復和重建規劃與執行的中心。」

美國總統川普幾天後表示，他想要「接管」加薩、重建這個地區，並驅逐200多萬居住當地的巴勒斯坦人。他的說法引發國際社會反彈，並已遭巴勒斯坦人拒絕。

巴勒斯坦 戰爭 聯合國

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