埃及將提全面重建計畫 確保巴勒斯坦人留在加薩
埃及外交部今天表示，埃及打算就重建加薩走廊（Gaza Strip）願景提出「全面性」計畫，確保巴勒斯坦人仍留在他們的土地上。
法新社和路透社報導，美國總統川普先前提議美國「接管」加薩，引發爭議。川普昨天揚言，如果埃及和約旦拒絕按他的計畫收容巴勒斯坦人，他可能將停止提供援助。
埃及外交部今天說，埃及希望與川普政府就此事合作，目標是讓巴勒斯坦人安居樂業，實現區域全面且公正的和平。
埃及外交部說，埃及計劃將「以明確果決的方式」重建加薩，「確保巴勒斯坦人留在他們的土地上，並符合這些人民的合法正當權利」。
約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天在華府與川普會面時說，埃及將提出計畫供阿拉伯國家領袖在之後的會談討論。
埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天敦促「在不迫使巴勒斯坦人流離失所的情況下」重建加薩。塞西上月曾與川普互邀國是訪問，時程尚未排定。
塞西與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）通話時「強調有必要開始重建加薩走廊」，而且是在「不迫使巴勒斯坦人流離失所的情況下」重建，同時確保他們在自己土地上生活的權利。
根據塞西辦公室聲明，塞西也說，巴勒斯坦建國是實現區域持久和平的唯一保證。
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