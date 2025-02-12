快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

埃及將提全面重建計畫 確保巴勒斯坦人留在加薩

中央社／ 開羅11日綜合外電報導

埃及外交部今天表示，埃及打算就重建加薩走廊（Gaza Strip）願景提出「全面性」計畫，確保巴勒斯坦人仍留在他們的土地上。

法新社和路透社報導，美國總統川普先前提議美國「接管」加薩，引發爭議。川普昨天揚言，如果埃及和約旦拒絕按他的計畫收容巴勒斯坦人，他可能將停止提供援助。

埃及外交部今天說，埃及希望與川普政府就此事合作，目標是讓巴勒斯坦人安居樂業，實現區域全面且公正的和平。

埃及外交部說，埃及計劃將「以明確果決的方式」重建加薩，「確保巴勒斯坦人留在他們的土地上，並符合這些人民的合法正當權利」。

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天在華府與川普會面時說，埃及將提出計畫供阿拉伯國家領袖在之後的會談討論。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天敦促「在不迫使巴勒斯坦人流離失所的情況下」重建加薩。塞西上月曾與川普互邀國是訪問，時程尚未排定。

塞西與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）通話時「強調有必要開始重建加薩走廊」，而且是在「不迫使巴勒斯坦人流離失所的情況下」重建，同時確保他們在自己土地上生活的權利。

根據塞西辦公室聲明，塞西也說，巴勒斯坦建國是實現區域持久和平的唯一保證。

埃及 川普 巴勒斯坦

延伸閱讀

台積電先進封裝可能赴美 業者：對營收應有長遠助益

美聯社拒用「美國灣」 遭白宮禁止進入橢圓辦公室採訪

教宗發表公開信 反對川普大規模遣返移民

國防預算遭立院凍結 美專家籲川普政府促台盡快解決

相關新聞

內唐亞胡下最後通牒：哈瑪斯15日中午前不放人就開戰

以色列總理內唐亞胡11日發出最後通牒，要求哈瑪斯在當地時間15日中午以前釋放人質，否則將取消停火協議，恢復針對加薩的激烈...

澤倫斯基：準備好向俄羅斯提議交換領土

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他準備好與俄羅斯談判交換領土。與此同時，俄羅斯今天釋放一名美國囚犯，美國總統川普將此舉描述為有意...

美財長本週訪烏克蘭 傳稀土與能源將是討論重點

美國總統川普今天在社群媒體發文指出，財政部長貝森特本週將前往烏克蘭會見總統澤倫斯基。川普政府此時正試著終結俄烏戰爭，並確...

教宗發表公開信 反對川普大規模遣返移民

教宗方濟各發表公開信，譴責美國總統川普大規模遣返非法移民的計畫，教宗在信中列出10點聲明，呼籲信仰基督的教友與政治人物都...

美中關係何去何從？學者：紅線還是台灣

美國川普政府上台，美中關係是否出現變化？有中國大陸學者分析，中美之間的紅線還是台灣。

川普凍結外援 中國大陸趁機增強軟實力

2025年1月，美國總統川普政府凍結了對柬埔寨最大的排雷組織──柬埔寨排雷行動中心（CMAC）的資金支持。該組織負責清除美國越戰在東南亞遺留的致命爆炸物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。