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澤倫斯基：準備好向俄羅斯提議交換領土

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他準備好與俄羅斯談判交換領土。與此同時，俄羅斯今天釋放一名美國囚犯，美國總統川普將此舉描述為有意結束戰爭的善意姿態。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他已準備好進行嚴肅談判。澤倫斯基14日將在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上會見堅決反對向烏克蘭提供援助的美國副總統范斯（JDVance）。

澤倫斯基接受「衛報」（The Guardian）訪問時表示：「我們將以一片領土交換另一片領土。」

澤倫斯基過去曾拒絕割讓任何被俄羅斯侵占的領土，如今他表示自己已準備好以去年烏克蘭突襲占領的俄羅斯庫斯克州（Kursk）地區交換領土。

他承認，僅依賴歐洲夥伴，烏克蘭將無法獲得足夠的安全保障。

他說：「沒有美國的安全保障不是真正的安全保障。」

川普上任時矢言終結俄烏戰爭，可能會利用在前總統拜登領導下提供的數以十億計美元軍援，迫使基輔當局在領土上做出讓步。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天訪問莫斯科，這是在川普上月重返白宮後，已知首次有川普政府官員訪問俄羅斯。魏科夫成功促成美國公民佛蓋爾（Marc Fogel）獲釋。佛蓋爾自2021年以來因毒品指控被俄囚禁。

川普在談到佛蓋爾獲釋時對記者表示：「俄羅斯對我們非常友好。其實，我希望這是我們能結束這場戰爭的關係開端。」

俄羅斯 川普 美國公民

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